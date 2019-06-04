Убийство ребенка: Суд арестовал второго подозреваемого

Об этом сообщает Громадське.

Голосеевский суд Киева арестовал на 2 месяца без возможности внесения залога второго подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова полицейского Владимира Петровца.

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