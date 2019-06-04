Убийство ребенка: Суд арестовал второго подозреваемого

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Вторник, 4 июня 2019, 12:45

Голосеевский суд Киева арестовал на 2 месяца без возможности внесения залога второго подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова полицейского Владимира Петровца.

Об этом сообщает Громадське.

Такое решение судья вынесла 4 июня.

Напомним: 

  • Ранее Голосеевский райсуд Киева арестовал на 60 дней без права внесения залога патрульного полицейского Ивана Приходько, который является одним из подозреваемых в убийстве пятилетнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.
  • Прокуроры утверждают, что выстрел именно Приходько стал причиной гибели ребенка.
  • 1 июня ГБР сообщило, что его следователи расследуют уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений сотрудниками Переяслав-Хмельницкого отделения полиции в Киевской области 5-летнему мальчику.
  • Сотрудники полиции сначала утверждали, что 31 мая около 16 часов четверо несовершеннолетних детей гуляли около места своего проживания. Во время отдыха 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.
  • Но после операции стало известно, что ребенок не падал, а у него проникающее огнестрельное ранение головы.
  • После этого полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого "обнаружили гильзы от патронов Флобера, стаканчика и банки".
  • В полиции Киевской области 1 июня вечером изложили свою версию событий, якобы сотрудник полиции, находясь вне службы, на соседнем дворе "пристреливал" ружье и "случайно один выстрел попал во двор, где в это время гулял ребенок".
  • По данным прокуратуры, сотрудники патрульной полиции 31 мая во время отдыха употребляли спиртные напитки, а потом решили развлечься, постреляв из огнестрельного оружия по металлических банках и других предметах в месте, где могли находиться люди.
  • Двум сотрудникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого, которые попали в ребенка из огнестрельного оружия, сообщили о подозрении в неосторожном тяжком телесном повреждениисовершенном по предварительному сговору группой лиц.
  • Бабушка раненого мальчика рассказала, что полицейские признают свою вину, но не знают, кто из них попал в ребенка, потому что были очень пьяны
  • 3 июня раненый патрульными 5-летний мальчик умер в Киевском городском центре детской нейрохирургии.
  • В тот же вечер под зданием Министерства внутренних дел в Киеве собрались возмущенные активисты с требованием наказать полицейских, которые застрелили мальчика.
  • Из-за убийства мальчика полицейскими руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевщины отстранили от исполнения служебных обязанностей, а глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку.
  • Фракции "Самопомощь" и "Батькивщина" требуют вызвать в Верховную Раду руководителя Министерства внутренних дел Арсена Авакова, председателя Нацполиции Сергея Князева и председателя Госбюро расследований Романа Трубу относительно расследования убийства 5-летнего мальчика патрульными.
  • Как сообщили в прокуратуре во вторник, действия сотрудников патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого, которые из огнестрельного оружия убили 5-летнего мальчика, переквалифицировали на умышленное убийство малолетнего ребенка по предварительному сговору. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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Темы: полиция убийство дети


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