Убийство ребенка: Суд арестовал второго подозреваемого
Вторник, 4 июня 2019, 12:45
Голосеевский суд Киева арестовал на 2 месяца без возможности внесения залога второго подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова полицейского Владимира Петровца.
Об этом сообщает Громадське.
Такое решение судья вынесла 4 июня.
Напомним:
- Ранее Голосеевский райсуд Киева арестовал на 60 дней без права внесения залога патрульного полицейского Ивана Приходько, который является одним из подозреваемых в убийстве пятилетнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.
- Прокуроры утверждают, что выстрел именно Приходько стал причиной гибели ребенка.
- 1 июня ГБР сообщило, что его следователи расследуют уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений сотрудниками Переяслав-Хмельницкого отделения полиции в Киевской области 5-летнему мальчику.
- Сотрудники полиции сначала утверждали, что 31 мая около 16 часов четверо несовершеннолетних детей гуляли около места своего проживания. Во время отдыха 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.
- Но после операции стало известно, что ребенок не падал, а у него проникающее огнестрельное ранение головы.
- После этого полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого "обнаружили гильзы от патронов Флобера, стаканчика и банки".
- В полиции Киевской области 1 июня вечером изложили свою версию событий, якобы сотрудник полиции, находясь вне службы, на соседнем дворе "пристреливал" ружье и "случайно один выстрел попал во двор, где в это время гулял ребенок".
- По данным прокуратуры, сотрудники патрульной полиции 31 мая во время отдыха употребляли спиртные напитки, а потом решили развлечься, постреляв из огнестрельного оружия по металлических банках и других предметах в месте, где могли находиться люди.
- Двум сотрудникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого, которые попали в ребенка из огнестрельного оружия, сообщили о подозрении в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
- Бабушка раненого мальчика рассказала, что полицейские признают свою вину, но не знают, кто из них попал в ребенка, потому что были очень пьяны.
- 3 июня раненый патрульными 5-летний мальчик умер в Киевском городском центре детской нейрохирургии.
- В тот же вечер под зданием Министерства внутренних дел в Киеве собрались возмущенные активисты с требованием наказать полицейских, которые застрелили мальчика.
- Из-за убийства мальчика полицейскими руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевщины отстранили от исполнения служебных обязанностей, а глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку.
- Фракции "Самопомощь" и "Батькивщина" требуют вызвать в Верховную Раду руководителя Министерства внутренних дел Арсена Авакова, председателя Нацполиции Сергея Князева и председателя Госбюро расследований Романа Трубу относительно расследования убийства 5-летнего мальчика патрульными.
- Как сообщили в прокуратуре во вторник, действия сотрудников патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого, которые из огнестрельного оружия убили 5-летнего мальчика, переквалифицировали на умышленное убийство малолетнего ребенка по предварительному сговору. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.