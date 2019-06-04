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Суд арестовал одного из подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика

Вторник, 4 июня 2019, 11:48
фото Укринформ

Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней (без права внесения залога) для патрульного полицейского Ивана Приходько, который является одним из подозреваемых в убийстве пятилетнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.

Соответствующее решение было принято во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что прокуроры утверждают, что именно Приходько совершил выстрел, который и стал причиной гибели ребенка.

Сообщается, что другому подозреваемому меру пресечения изберут во вторник позже.

 
фото "Укрінформ"

Как сообщает "Укринформ", таким образом было полностью удовлетворено ходатайство прокурора прокуратуры Киевской области, который просил для Приходько арест без права залога.

 
фото "Укрінформ"
 
фото "Укрінформ"

Сообщается, что адвокат подозреваемого просил избрать ему в качестве меры пресечения домашний арест.

Напомним:

  • 1 июня ГБР сообщило, что его следователи расследуют уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных поврежденийработниками Переяслав-Хмельницкого отделения полиции в Киевской области 5-летнему мальчику.
  • Сотрудники полиции сначала утверждали, что 31 мая около 16 часов четверо несовершеннолетних детей гуляли около места своего проживания. Во время отдыха 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.
  • Но после операции стало известно, что ребенок не падал, а у него проникающее огнестрельное ранение головы.
  • После этого полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого "обнаружили гильзы от патронов Флобера, стаканчика и банки".
  • В полиции Киевской области 1 июня вечером изложили свою версию событий, якобы сотрудник полиции, находясь вне службы, на соседнем дворе "пристреливал" ружье и "случайно один выстрел попал во двор, где в это время гулял ребенок".
  • По данным прокуратуры, сотрудники патрульной полиции 31 мая во время отдыха употребляли спиртные напитки, а потом решили развлечься,постреляв из огнестрельного оружия по металлических банках и других предметах в месте, где могли находиться люди.
  • Двум сотрудникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого, которые попали в ребенка из огнестрельного оружия, сообщили о подозрении в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
  • Бабушка раненого мальчика рассказала, что полицейские признают свою вину, но не знают, кто из них попал в ребенка, потому что были очень пьяны.
  • 3 июня раненый патрульными 5-летний мальчик умер в Киевском городском центре детской нейрохирургии.
  • В тот же вечер под зданием Министерства внутренних дел в Киеве собрались возмущенные активистыс требованием наказать полицейских, которые застрелили мальчика.
  • Из-за убийства мальчика полицейскими руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевщины отстранили от исполнения служебных обязанностей, а глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку.
  • Фракции "Самопомощь" и "Батькивщина" требуют вызвать в Верховную Раду руководителя Министерства внутренних дел Арсена Авакова, председателя Нацполиции Сергея Князева и председателя Госбюро расследований Романа Трубу относительно расследования убийства 5-летнего мальчика патрульными.
  • Как сообщили в прокуратуре во вторник, действия сотрудников патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого, которые из огнестрельного оружия убили 5-летнего мальчика, переквалифицировали на умышленное убийство малолетнего ребенка по предварительному сговору. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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Темы: судполицияубийствоарест
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