Суд арестовал одного из подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика

Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней (без права внесения залога) для патрульного полицейского Ивана Приходько, который является одним из подозреваемых в убийстве пятилетнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.

Соответствующее решение было принято во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что прокуроры утверждают, что именно Приходько совершил выстрел, который и стал причиной гибели ребенка.

Сообщается, что другому подозреваемому меру пресечения изберут во вторник позже.

фото "Укрінформ"

Как сообщает "Укринформ", таким образом было полностью удовлетворено ходатайство прокурора прокуратуры Киевской области, который просил для Приходько арест без права залога.

фото "Укрінформ" фото "Укрінформ"

Сообщается, что адвокат подозреваемого просил избрать ему в качестве меры пресечения домашний арест.

Напомним: