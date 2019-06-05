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Обыск НАБУ в УАФ: следователи вышли на окружение сына Луценко – источник

Среда, 5 июня 2019, 17:36

К возможным злоупотреблениям на закупках для строительства футбольных полей с искусственным покрытием, которое расследует НАБУ, может быть причастен человек, связанный с генеральным прокурором Юрием Луценко.

Об этом "Украинской правде" рассказал источник в Украинской ассоциации футбола.

По данным УП, обыски в Доме футбола 5 июня НАБУ проводило в кабинетах всего здания, начиная с первого этажа, где находится отдел маркетинга.

Также был проведен обыск и на пятом этаже, где расположены кабинеты руководства Украинской ассоциации футбола.

По информации источника, следователи НАБУ в поиске документов по строительству и изготовление искусственных полей акцентировали свое внимание на деятельности Дениса Морозенко.

Согласно информации УП, Денис Сергеевич Морозенко работал в ФФУ с мая 2015 по июль 2018 года в должности заместителя начальника аналитического отдела Департамента развития. Даже известна зарплата Морозенко на этот период в ФФУ – 999 272 гривен.

По данным источника, именно Морозенко был тем человеком, который осуществлял контроль по закупке газонного покрытия у завода ФФУ и строительству футбольных площадок за средства государственного бюджета.

Источник УП утверждает, что назначение Морозенко на должность ФФУ в 2015 году произошло при содействии нынешнего генерального прокурора Юрия Луценко.

"Все дело в том, что Денис Морозенко входит в близкое окружение сына генпрокурора - Александра. Именно он был свидетелем на свадьбе сына Луценко", - сказал собеседник УП.

В то же время после публикации новости пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган позвонила в редакцию "Украинской правды" и отметила, что сын Юрия Луценко не имеет отношения к деятельности Украинской ассоциации футбола.

Напомним:

  • 5 июня детективы Национального антикоррупционного бюро согласно постановлению суда проводили обыски в здании "Украинской ассоциации футбола".
  • В мае 2018 года в сюжете"Наші гроші з Денисом Бігусом"шла речь манипуляции с получением бюджетных заказов на изготовление искусственных покрытий для футбольных площадок коммерческим заводом.
  • Позже "Схемы" нашли связь между председателем Федерации футбола Украины Андреем Павелко с оффшором, который заработал миллионы на ФФУ.
  • В 2016 году общественная организация "ФФУ", возглавляемая Павелко, зарегистрировала ООО "ФФУ Продакшн", которое в 2017 году под Киевом открыло завод по производству искусственного покрытия для футбольных полей.
  • После расследования журналистов НАБУ начало расследование о возможной коррупции ФФУ при строительстве футбольных полей.

Николай Аврамчук для УП
Темы: НАБУ
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