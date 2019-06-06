Убийство мальчика: Следователи не требовали экспертиз на алкоголь и порох, потому что был выходной

1623 просмотра
Четверг, 6 июня 2019, 07:23

Следователи не обратились в суд с ходатайством о проведении экспертиз с подозреваемыми в убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, поскольку был выходной день.

Об этом заявил руководитель регионального управления Госбюро расследований Руслан Марчук, пишет Громадское.

Следователи не обратились в суд с ходатайством о принудительном проведении экспертизы на алкоголь и наличие следов пороха на телах полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, поскольку это был выходной (суббота 1 июня) и они решили, что суд не работает.

Отметим, что подозреваемые Владимир Петровец и Иван Приходько отказались свидетельствовать и проходить тесты на алкоголь и следы пороха.

Читайте также: Что известно об убийстве 5-летнего Кирилла и задержанных полицейских сегодня

Напомним:

  • 3 июня Кирилл Тлявов умер в Киевском городском центре детской нейрохирургии.
  • У мальчика обнаружили пулевое ранение, повлекшее перелом костей черепа и повреждения головного мозга.
  • По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских: Ивана Приходько и Владимира Петровца.
  • Петровца и Приходько 4 июня арестовали на 2 месяца без права внесения залога. Они не признали своей вины, отказались давать показания по делу и проходить тест на алкоголь и следы пороха.
  • Через два дня после ранения ребенка правоохранителям объявили подозрение "в неосторожном нанесении тяжкого телесного повреждения по предварительному сговору группой лиц".
  • Однако позже, после смерти ребенка, дело переквалифицировали на умышленное убийство.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ГБР убийство полиция


powered by lun.ua
Материалы по теме
Убийство 5-летнего Кирилла: медиков проверят на сокрытие преступления 5 июня 2019, 17:00
В ГБР объяснили, почему расследуют смерть мальчика как умышленное убийство 5 июня 2019, 16:06
Труба рассказал о ходе расследования убийства 5-летнего ребенка 5 июня 2019, 16:02
Все новости
Главные новости
Кучма хочет прописать в соглашении по тишине на Донбассе "не стрелять в ответ"
MH17: появились новые доказательства против России
"Краденая" речь: у Зеленского обвиняют МИД и команду Порошенко
В Минске рассмотрят предложение Кучмы снять блокаду с ОРДЛО
Все новости
исследование

Как ожирение влияет на психику

мнение

Как правильно мыть руки: инструкция от медсестры

Фото

8 невероятных вещей, напечатанных на 3D-принтере

Поиск по сайту
Архив
Весь архів