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Убийство мальчика: Следователи не требовали экспертиз на алкоголь и порох, потому что был выходной

Четверг, 6 июня 2019, 07:23
Убийство мальчика: Следователи не требовали экспертиз на алкоголь и порох, потому что был выходной

Следователи не обратились в суд с ходатайством о проведении экспертиз с подозреваемыми в убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, поскольку был выходной день.

Об этом заявил руководитель регионального управления Госбюро расследований Руслан Марчук, пишет Громадское.

Следователи не обратились в суд с ходатайством о принудительном проведении экспертизы на алкоголь и наличие следов пороха на телах полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, поскольку это был выходной (суббота 1 июня) и они решили, что суд не работает.

Отметим, что подозреваемые Владимир Петровец и Иван Приходько отказались свидетельствовать и проходить тесты на алкоголь и следы пороха.

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Напомним:

  • 3 июня Кирилл Тлявов умер в Киевском городском центре детской нейрохирургии.
  • У мальчика обнаружили пулевое ранение, повлекшее перелом костей черепа и повреждения головного мозга.
  • По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских: Ивана Приходько и Владимира Петровца.
  • Петровца и Приходько 4 июня арестовали на 2 месяца без права внесения залога. Они не признали своей вины, отказались давать показания по делу и проходить тест на алкоголь и следы пороха.
  • Через два дня после ранения ребенка правоохранителям объявили подозрение "в неосторожном нанесении тяжкого телесного повреждения по предварительному сговору группой лиц".
  • Однако позже, после смерти ребенка, дело переквалифицировали на умышленное убийство.

Темы: ГБРубийствополиция
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