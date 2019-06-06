Убийство мальчика: Следователи не требовали экспертиз на алкоголь и порох, потому что был выходной

Следователи не обратились в суд с ходатайством о проведении экспертиз с подозреваемыми в убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, поскольку был выходной день.

Об этом заявил руководитель регионального управления Госбюро расследований Руслан Марчук, пишет Громадское.

Следователи не обратились в суд с ходатайством о принудительном проведении экспертизы на алкоголь и наличие следов пороха на телах полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, поскольку это был выходной (суббота 1 июня) и они решили, что суд не работает.

Отметим, что подозреваемые Владимир Петровец и Иван Приходько отказались свидетельствовать и проходить тесты на алкоголь и следы пороха.

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Напомним: