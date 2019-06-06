Рада отложила проект Зеленского о конфискации незаконных активов

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Четверг, 6 июня 2019, 11:49

Верховная Рада не внесла в повестку дня президентский законопроект о конфискации незаконных активов чиновников.

Лишь 205 депутатов поддержали включение в рассмотрение и законопроекта №10358 президента Владимира Зеленского, и альтернативный законопроект №10358-1 внефракционного депутата Сергея Мищенко.

Парламент 3 июня получил от Зеленского проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов.

Спикер Андрей Парубий при внесении в повестку дня на заседании 6 июня сказал: "Включение в повестку дня сессии. Все они в повестке дня, вы с ним можете ознакомиться, а не кричать во время голосования, о чем мы голосуем".

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Темы: Верховная Рада законодательство Зеленский


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