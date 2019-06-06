Рада отложила проект Зеленского о конфискации незаконных активов
Верховная Рада не внесла в повестку дня президентский законопроект о конфискации незаконных активов чиновников.
Лишь 205 депутатов поддержали включение в рассмотрение и законопроекта №10358 президента Владимира Зеленского, и альтернативный законопроект №10358-1 внефракционного депутата Сергея Мищенко.
Парламент 3 июня получил от Зеленского проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов.
Спикер Андрей Парубий при внесении в повестку дня на заседании 6 июня сказал: "Включение в повестку дня сессии. Все они в повестке дня, вы с ним можете ознакомиться, а не кричать во время голосования, о чем мы голосуем".
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