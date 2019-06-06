Верховная Рада не внесла в повестку дня президентский законопроект о конфискации незаконных активов чиновников.

Лишь 205 депутатов поддержали включение в рассмотрение и законопроекта №10358 президента Владимира Зеленского, и альтернативный законопроект №10358-1 внефракционного депутата Сергея Мищенко.

Парламент 3 июня получил от Зеленского проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов.

Спикер Андрей Парубий при внесении в повестку дня на заседании 6 июня сказал: "Включение в повестку дня сессии. Все они в повестке дня, вы с ним можете ознакомиться, а не кричать во время голосования, о чем мы голосуем".

При этом Верховная Рада включила в повестку дня сессии депутатские законопроекты об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Включение в повестку дня законопроектов "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины об ответственности за незаконное обогащение" (№№10110-1, 10110-д) подержали 226 депутатов.

Парламент включил в повестку дня сессии все альтернативные законопроекты об уголовной ответственности за незаконное обогащение, уточняет "Интерфакс-Украина".

В итоге, в повестку включены 13 законопроектов: №10110-1, 10110-2, 10110-3, 10110-4, 10110-5, 10110-6, 10110-7, 10110-8, 10110-9, 10110-10, 10110-11, 10110-12 и 10110-д.

Напомним: