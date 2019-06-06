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Рада отложила президентскую конфискацию активов, но "незаконное обогащение" рассмотрит

Четверг, 6 июня 2019, 11:49

Верховная Рада не внесла в повестку дня президентский законопроект о конфискации незаконных активов чиновников.

Лишь 205 депутатов поддержали включение в рассмотрение и законопроекта №10358 президента Владимира Зеленского, и альтернативный законопроект №10358-1 внефракционного депутата Сергея Мищенко.

Парламент 3 июня получил от Зеленского проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов.

Спикер Андрей Парубий при внесении в повестку дня на заседании 6 июня сказал: "Включение в повестку дня сессии. Все они в повестке дня, вы с ним можете ознакомиться, а не кричать во время голосования, о чем мы голосуем".

При этом Верховная Рада включила в повестку дня сессии депутатские законопроекты об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Включение в повестку дня законопроектов "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины об ответственности за незаконное обогащение" (№№10110-1, 10110-д) подержали 226 депутатов.

Парламент включил в повестку дня сессии все альтернативные законопроекты об уголовной ответственности за незаконное обогащение, уточняет "Интерфакс-Украина".

В итоге, в повестку включены 13 законопроектов: №10110-1, 10110-2, 10110-3, 10110-4, 10110-5, 10110-6, 10110-7, 10110-8, 10110-9, 10110-10, 10110-11, 10110-12 и 10110-д.

Напомним:

  • 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
  • 3 июня президент Владимир Зеленский взамен внес в Верховную Раду как безотлагательный проект закона о конфискации незаконных активов чиновников и наказание за завладение такими активами.
  • Он предлагает дополнить Уголовный Кодекс статьей 368-5, согласно которой незаконное обогащение наказывается "лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет".
  • Зеленский предлагает наказывать госслужащих за активы, стоимость которых превышает доход на более 12 тысяч необлагаемых налогами доходов граждан.
  • Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что команда президента при подготовке документа консультировалась с экспертами, чтобы Конституционный Суд потом не имел претензий к нему. По его словам, гражданская процедура убирает риски перед презумпцией невиновности.
  • Рябошапка отметил, что гражданская процедура позволяет ретроспективное применение, поэтому ранее собранные материалы НАБУ и САП смогут использовать снова – и просить суд взыскать необоснованные доходы в доход государства.
  • Он пояснил, что незаконно полученные активы на сумму от 30 тысяч евро в эквиваленте до 380 тысяч евро (12 тысяч необлагаемых минимумов) будут подпадать под гражданскую процедуру с конфискацией, а большие активы уже будут подпадать под уголовную ответственность.

УП, обновлено
Темы: Верховная РадазаконодательствоЗеленский
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