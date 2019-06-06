Рада не поддержала увольнение Полторака
Четверг, 6 июня 2019, 13:21
На заседании Верховной Рады в четверг депутаты не поддержали проект постановления президента Владимира Зеленского об увольнении министра обороны Степана Полторака.
Его отставку поддержали 67 депутатов.
Партия "Батькивщина" поддержала представление президента.
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко пристыдила Зеленского за постановление об увольнении Полторака и посоветовала ему посетить военный госпиталь.
Самого министра на заседании не было.
Напомним:
- В среду 5 июня Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны отказал Зеленскому в освобождении Полторака от должности и попросил президента назвать фамилию кандидата на этот пост.
- 30 мая президент внес в Раду представление об увольнении Полторака.
Украинская правда