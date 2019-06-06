Рада не поддержала увольнение Полторака

На заседании Верховной Рады в четверг депутаты не поддержали проект постановления президента Владимира Зеленского об увольнении министра обороны Степана Полторака.

Его отставку поддержали 67 депутатов.

Партия "Батькивщина" поддержала представление президента.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко пристыдила Зеленского за постановление об увольнении Полторака и посоветовала ему посетить военный госпиталь.

Самого министра на заседании не было.

Напомним: