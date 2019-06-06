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Рада не поддержала увольнение Полторака

Четверг, 6 июня 2019, 13:21

На заседании Верховной Рады в четверг депутаты не поддержали проект постановления президента Владимира Зеленского об увольнении министра обороны Степана Полторака.

Его отставку поддержали 67 депутатов.

Партия "Батькивщина" поддержала представление президента.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко пристыдила Зеленского за постановление об увольнении Полторака и посоветовала ему посетить военный госпиталь.

Самого министра на заседании не было.

Напомним:

  • В среду 5 июня Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны отказал Зеленскому в освобождении Полторака от должности и попросил президента назвать фамилию кандидата на этот пост.
  • 30 мая президент внес в Раду представление об увольнении Полторака.

Украинская правда

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Темы: Полторак
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