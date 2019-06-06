Рада провалила отставку Грицака вслед за Климкиным и Полтораком

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Четверг, 6 июня 2019, 13:43

Верховная Рада не поддержала увольнении председателя Службы безопасности Василия Грицака.

По его отставку проголосовали только 78 депутатов.

Сергей Власено от "Батькивщины" сказал, что их фракция поддерживает увольнение силовика.

В то же время, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко отметил, что Владимир Зеленский не внес новую кандидатуру на должность Грицака, и заявил, что президент "уже назначил главу СБУ", своего друга детства Ивана Баканова, и дал ему звание лейтенанта.

Ляшко также обратился в правоохранительные органы с просьбой расследовать "незаконные назначения" Баканова и главы Администрации президента Андрей Богдана.

Олег Барна от "БПП" сказал, что президент имеет право вносить кадровые представления, однако он должен помнить об "ответственности за государство и народ".

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий вступился за главу СБУ, сказав, что "лично Грицак выходил за линию разграничения и лично освобождал украинских политзаключенных".

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Напомним:

  • В четверг парламент также провалил увольнение министров обороны Степана Полторака и иностранных дел Павла Климкина.
  • 20 мая главы Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что он, его заместители и члены команды представят на рассмотрение новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому рапорты об увольнении.
  • 22 мая Зеленский назначил первым заместителем главы СБУ главы партии "Слуга народа", своего друга детства и экс-юриста студии "Квартал 95" Ивана Баканова.
  • Позже стало известно, что Грицак будет в отпуске, и Баканов будет выполнять его обязанности.

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