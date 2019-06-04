Убийство Гандзюк: все обвиняемые признали вину, приговор будет 6 июня

Все пятеро обвиняемых в покушении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк признали свою вину и пошли на сделку со следствием.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что это произошло на заседании в Покровском райсуде Днепропетровской области 3 июня.

"Все пятеро обвиняемых на вопрос судьи Елены Черной ответили, что признают свою вину и подтверждают свое согласие на заключение сделки со следствием. Их защитники также отметили, что соглашения соответствуют действующему законодательству", - сообщает издание.

По данным обвинения, подозреваемый в организации нападения на Гандзюк Сергей Торбин по заказу лиц, имена которых не назывались, склонил других обвиняемых – Никиту Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского и Виктора Горбунова – к участию в покушении.

Сторона обвинения просит приговорить Торбина к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, Грабчука – к 6 годам, Вишневского и Васяновича – к 4 годам, Горбунова – к 3 годам тюрьмы.

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

Следующее заседание запланировано на 6 июня.

Напомним: