"Спектакль": Отец Гандзюк прокомментировал приговор исполнителям убийства

Отец убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк Виктор выразил возмущение в связи с мягкими приговорами, которые суд вынес исполнителям убийства его дочери.

Об этом он написал в Facebook.

Поведение участников судебного заседания Виктор Гандзюк назвал "спектаклем с распределенными ролями".

"Спектакль. Сегодня зачитали приговор. Именем Украины. От трех до шести лет. За убийство. С особой жестокостью. С причинением особых мучений. Совершенное группой лиц по предварительной договоренности. По заказу. За деньги. Больно, противно, стыдно перед светлой памятью Кати. Стыдно за государство", - написал он.

"В обмен на часть информации и признание вины - изменение статьи обвинения, а следовательно и сокращение сроков заключения. Выгодно и прокурорам - не надо собирать доказательства, преступление раскрыто, дело передано в суд, снижается градус общественного напряжения. А может и ... что-то еще выгоднее?

"Удобно и судьям, по крайней мере быстро завершится судебное заседание. Прокуроры трансформируются в адвокатов.

А если якобы раскаяться, то сроки вообще ниже минимальных, от пожизненного заключения уменьшаются до трех лет!

Все довольны. Соглашение подписано", - возмутился Виктор Гандзюк.

Он также заявил, что осужденные представляют опасность для общества и очень скоро окажутся на свободе.

"Несколько лет быстро пройдут. Пятеро убийц, пять хищных тварей, которые почти безнаказанно попробовали вкус человеческой крови и почувствовали азарт от убийства, выйдут на свободу, жить среди людей. Люди опомнитесь, вам не страшно? Мне - очень. Нет, я не за себя, я уже все потерял. Мне страшно за вас ", - подчеркнул отец Екатерины Гандзюк.

Напомним: