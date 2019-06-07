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"Спектакль": Отец Гандзюк прокомментировал приговор исполнителям убийства

Пятница, 7 июня 2019, 00:44

Отец убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк Виктор выразил возмущение в связи с мягкими приговорами, которые суд вынес исполнителям убийства его дочери.

Об этом он написал в Facebook.

Поведение участников судебного заседания Виктор Гандзюк назвал "спектаклем с распределенными ролями".

"Спектакль. Сегодня зачитали приговор. Именем Украины. От трех до шести лет. За убийство. С особой жестокостью. С причинением особых мучений. Совершенное группой лиц по предварительной договоренности. По заказу. За деньги. Больно, противно, стыдно перед светлой памятью Кати. Стыдно за государство", - написал он.

"В обмен на часть информации и признание вины - изменение статьи обвинения, а следовательно и сокращение сроков заключения. Выгодно и прокурорам - не надо собирать доказательства, преступление раскрыто, дело передано в суд, снижается градус общественного напряжения. А может и ... что-то еще выгоднее?

"Удобно и судьям, по крайней мере быстро завершится судебное заседание. Прокуроры трансформируются в адвокатов.
А если якобы раскаяться, то сроки вообще ниже минимальных, от пожизненного заключения уменьшаются до трех лет!
Все довольны. Соглашение подписано", - возмутился Виктор Гандзюк.

Он также заявил, что осужденные представляют опасность для общества и очень скоро окажутся на свободе.

"Несколько лет быстро пройдут. Пятеро убийц, пять хищных тварей, которые почти безнаказанно попробовали вкус человеческой крови и почувствовали азарт от убийства, выйдут на свободу, жить среди людей. Люди опомнитесь, вам не страшно? Мне - очень. Нет, я не за себя, я уже все потерял. Мне страшно за вас ", - подчеркнул отец Екатерины Гандзюк.

Напомним:

  • 6 июня Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк и назначил им наказание.
  • Решение суда зачитали на заседании 6 июня.
  • Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина, а непосредственно напавшего на активистку Никиту Грабчука - на 6 лет тюрьмы.
  • Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.
  • Всех обвиняемых обязали уплатить 50 тыс. грн на покрытие судебных издержек.
  • Приговор вступит в силу после того, как истечет 30-дневный срок на его обжалование. До тех пор все осужденные и далее будут находиться под стражей.
  • 3 июня все пятеро обвиняемых в покушении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк признали свою вину и пошли на сделку со следствием.
  • В мае полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многочисленных операций.

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Темы: нападение на Гандзюк
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