Суд завернул попытку Семочко вернуться в разведку

Экс-заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко не вовремя подал иск в Верховный cуд о незаконном увольнении президентом и должен объяснить, почему не уложился в определенный законом срок.

Соответствующее постановление об оставлении искового заявления без движения находится в Едином государственном реестре судебных решений.

Отмечается, что Семочко подал иск в суд позднее чем через месяц после освобождения от должности и должен попросить суд продлить срок подачи иска или объяснить, почему не уложился в определенный законодательством срок.

"Для обращения в суд по делам об увольнении с публичной службы устанавливается месячный срок. В случае пропуска срока обращения истец обязан приложить к иску заявление о восстановлении этого срока и доказательства уважительности причин его пропуска", - отмечается в решении суда.

Кроме того, в постановлении указано, что истец не попросил или не пытался попросить у президента оригиналы указов о назначении и увольнении и не объяснил, по каким причинам ему не удалось это сделать.

В то же время Семочко хотел, чтобы эти документы вытребовал у президента сам суд.

Напомним: