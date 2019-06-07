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Суд завернул попытку Семочко вернуться в разведку

Пятница, 7 июня 2019, 13:27

Экс-заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко не вовремя подал иск в Верховный cуд о незаконном увольнении президентом и должен объяснить, почему не уложился в определенный законом срок.

Соответствующее постановление об оставлении искового заявления без движения находится в Едином государственном реестре судебных решений.

Отмечается, что Семочко подал иск в суд позднее чем через месяц после освобождения от должности и должен попросить суд продлить срок подачи иска или объяснить, почему не уложился в определенный законодательством срок.

"Для обращения в суд по делам об увольнении с публичной службы устанавливается месячный срок. В случае пропуска срока обращения истец обязан приложить к иску заявление о восстановлении этого срока и доказательства уважительности причин его пропуска", - отмечается в решении суда.

Кроме того, в постановлении указано, что истец не попросил или не пытался попросить у президента оригиналы указов о назначении и увольнении и не объяснил, по каким причинам ему не удалось это сделать.

В то же время Семочко хотел, чтобы эти документы вытребовал у президента сам суд.

Напомним:

  • 23 мая Семочко подал иск в суд о незаконности указа президента. Петр Порошенко освободил Семочко 12 апреля.
  • Теперь ответчиком по делу будет новый президент Владимир Зеленский.
  • Ранее журналисты обнародовали информацию, что семья Семочко якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $ 8 млн, а родственники имеют российские паспорта.
  • НАБУ открыло дело Семочко по статье "незаконное обогащение". Впоследствии в СБУ начали уголовное производство по статье "государственная измена".

Украинская правда

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Темы: СемочкоВерховный судразведка
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