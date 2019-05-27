Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Cкандальний Семочко будет судиться с президентом за свою должность

Понедельник, 27 мая 2019, 14:14

Экс-заместитель руководителя Службы внешней разведки Сергей Семочко хочет через суд восстановиться в должности.

Эту информацию "Украинской правде" подтвердил адвокат бывшего разведчика.

Согласно данным судебного расписания, 23 мая он подал иск к президенту.

Семочко требует отменить указ предыдущего главы государства Петра Порошенко об увольнении.

Защитник Юрий Безуевський объяснил, что экс-чиновник считает указ незаконным и хочет вернуть себе должность.

Ответчиком по делу будет уже новый президент Владимир Зеленский.

Дело будет рассматривать Кассационный административный суд, где уже определен состав коллегии. Информация о дате заседания пока отсутствует в расписании, адвокату о ней также еще не известно.

 
скриншот с расписания суда

Напомним:

  • Ранее журналисты обнародовали результаты собственного расследования о благосостоянии первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко.
  • Его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а родственники имеют российские паспорта.
  • По данным СМИ, родственники Семочко постоянно "курсируют" между Киевом и аннексированным Крымом.
  • В начале декабря контрразведка подтвердила, что жена и дочь Семочко имеют российское гражданство.
  • НАБУ открыло уголовное дело против Семочко по статье "незаконное обогащение".
  • Позже СБУ открыла уголовное производство по статье "государственная измена".
  • Сам Семочко заявил, что не имеет отношения к домам под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его жена является исключительно гражданкой Украины.
  • 6 апреля тогдашний президент Петр Порошенко провел встречи с представителями общественных организаций. По данным УП, Порошенко пообещал, что в ближайшие дни уволит Семочко с должности заместителя руководителя Службы внешней разведки.
  • 7 апреля Семочко заметили в Администрации президента.
  • 14 апреля Порошенко подтвердил, что уволил Семочко.

Соня Лукашова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Семочкоразведкапрезидентсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Семочко
Возвращение Семочко: Служба внешней разведки ждет разъяснений от ОАСК
ОАСК восстановил Семочко в должности заместителя главы Службы внешней разведки – СМИ
Семочко в деле против журналистов наказал невинного человека
Последние новости
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный рейс поезда "Львов-Рахов" в пиковый день перевозок
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
Все новости...
Реклама: