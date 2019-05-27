Cкандальний Семочко будет судиться с президентом за свою должность
Понедельник, 27 мая 2019, 14:14
Экс-заместитель руководителя Службы внешней разведки Сергей Семочко хочет через суд восстановиться в должности.
Эту информацию "Украинской правде" подтвердил адвокат бывшего разведчика.
Согласно данным судебного расписания, 23 мая он подал иск к президенту.
Семочко требует отменить указ предыдущего главы государства Петра Порошенко об увольнении.
Защитник Юрий Безуевський объяснил, что экс-чиновник считает указ незаконным и хочет вернуть себе должность.
Ответчиком по делу будет уже новый президент Владимир Зеленский.
Дело будет рассматривать Кассационный административный суд, где уже определен состав коллегии. Информация о дате заседания пока отсутствует в расписании, адвокату о ней также еще не известно.
Напомним:
- Ранее журналисты обнародовали результаты собственного расследования о благосостоянии первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко.
- Его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а родственники имеют российские паспорта.
- По данным СМИ, родственники Семочко постоянно "курсируют" между Киевом и аннексированным Крымом.
- В начале декабря контрразведка подтвердила, что жена и дочь Семочко имеют российское гражданство.
- НАБУ открыло уголовное дело против Семочко по статье "незаконное обогащение".
- Позже СБУ открыла уголовное производство по статье "государственная измена".
- Сам Семочко заявил, что не имеет отношения к домам под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его жена является исключительно гражданкой Украины.
- 6 апреля тогдашний президент Петр Порошенко провел встречи с представителями общественных организаций. По данным УП, Порошенко пообещал, что в ближайшие дни уволит Семочко с должности заместителя руководителя Службы внешней разведки.
- 7 апреля Семочко заметили в Администрации президента.
- 14 апреля Порошенко подтвердил, что уволил Семочко.
Соня Лукашова, УП