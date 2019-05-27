Cкандальний Семочко будет судиться с президентом за свою должность

Экс-заместитель руководителя Службы внешней разведки Сергей Семочко хочет через суд восстановиться в должности.

Эту информацию "Украинской правде" подтвердил адвокат бывшего разведчика.

Согласно данным судебного расписания, 23 мая он подал иск к президенту.

Семочко требует отменить указ предыдущего главы государства Петра Порошенко об увольнении.

Защитник Юрий Безуевський объяснил, что экс-чиновник считает указ незаконным и хочет вернуть себе должность.

Ответчиком по делу будет уже новый президент Владимир Зеленский.

Дело будет рассматривать Кассационный административный суд, где уже определен состав коллегии. Информация о дате заседания пока отсутствует в расписании, адвокату о ней также еще не известно.

скриншот с расписания суда

Напомним: