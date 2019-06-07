Вместе с Гройсманом на выборы пойдет часть министров и депутаты НФ

Премьер-министр Владимир Гройсман ведет на выборы в Верховную Раду партию "Украинская стратегия Гройсмана", к нему присоединится часть депутатов "Народного фронта" и министров.

Об этом сообщают корреспонденты УП со съезда партии в Киеве.

Вместе с Гройсманом на выборы идут министры от НФ Лилия Гриневич, министр Евгений Нищук, Павел Петренко, министр Александр Саенко, первый заместитель министра информполитики Эмине Джапарова, нардеп НФ Андрей Тетерук.

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Так же на съезде присутствуют часть депутатов НФ, и советник Арсения Яценюка по международным вопросам Даниил Лубкивский.

Председательствующим на съезде избрали Гройсмана, который и должен возглавить партию.

"Я принял решение сформировать команду "Украинская стратегия", я устал быть игроком чужой сборной", - сказал Гройсман.

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Гройсман лично озвучил первую 10-ку списка партии:

Лилию Гриневич,

Эмине Джапарову (будет отвечать за реинтеграцию Донбасса),

(будет отвечать за реинтеграцию Донбасса), Александра Саенко,

Евгения Нищука,

Павла Петренко,

Сергея Марченко,

Андрея Тетерука (будет отвечать за безопасность и оборону),

(будет отвечать за безопасность и оборону), Павла Яблонского (секретарь Винницкого горсовета),

(секретарь Винницкого горсовета), Виктора Еленского (будет отвечать за вопросы религии).

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Партия будет участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля.

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Напомним: