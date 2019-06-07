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Вместе с Гройсманом на выборы пойдет часть министров и депутаты НФ

Пятница, 7 июня 2019, 14:10
Вместе с Гройсманом на выборы пойдет часть министров и депутаты НФ

Премьер-министр Владимир Гройсман ведет на выборы в Верховную Раду партию "Украинская стратегия Гройсмана", к нему присоединится часть депутатов "Народного фронта" и министров.

Об этом сообщают корреспонденты УП со съезда партии в Киеве.

Вместе с Гройсманом на выборы идут министры от НФ Лилия Гриневич, министр Евгений Нищук, Павел Петренко, министр Александр Саенко, первый заместитель министра информполитики Эмине Джапарова, нардеп НФ Андрей Тетерук.

 
ФОТО УП

Так же на съезде присутствуют часть депутатов НФ, и советник Арсения Яценюка по международным вопросам Даниил Лубкивский.

Председательствующим на съезде избрали Гройсмана, который и должен возглавить партию.

"Я принял решение сформировать команду "Украинская стратегия", я устал быть игроком чужой сборной", - сказал Гройсман.

 
ФОТО УП

Гройсман лично озвучил первую 10-ку списка партии:

  • Лилию Гриневич,
  • Эмине Джапарову (будет отвечать за реинтеграцию Донбасса),
  • Александра Саенко,
  • Евгения Нищука,
  • Павла Петренко,
  • Сергея Марченко,
  • Андрея Тетерука (будет отвечать за безопасность и оборону),
  • Павла Яблонского (секретарь Винницкого горсовета),
  • Виктора Еленского (будет отвечать за вопросы религии).
 
ФОТО УП

Партия будет участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля.

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Напомним:

  • "Украинская правда" сообщала, что в первой пятерке списка политсилы, кроме самого Гройсмана, могут министр Кабинета Министров, соратник премьера Александр Саенко и министр финансов Оксана Маркарова.
  • Решение идти на парламентские выборы самостоятельно, отмежевавшись от команды экс-президента Петра Порошенко, Владимир Гройсман принял после нескольких месяцев переговоров с "Народным фронтом" Арсения Яценюка.
  • Гройсман и Яценюк могли создать партию двух премьеров, которая состояла бы пополам из соратников одного и второго, но этому помешали прогнозы относительно реального прохождения представителей новой партии в Раду.

Украинская правда

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Темы: ГройсманНародный фронтВерховная Радавиборыпартии
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