В партии Яценюка – "война", а Гройсман готовит первую пятерку своей

Премьер-министр Владимир Гройсман на этой неделе представит свою партию "Украинская стратегия", проведя ее съезд.

О таких планах говорится в статье "Украинской правды" со ссылкой на одного из руководителей избирательного штаба партии Гройсмана.

"Где-то через несколько дней мы проведем съезд, и будет презентация партии. Избирательная кампания стартовала, поэтому некуда тянуть. Там будут представлены и главные пункты программы, и месседжи, и первая пятерка-десятка", – рассказал источник в штабе Гройсмана.

По его словам, на первых местах списка партии будет сам Гройсман и действующий министр Кабинета министров Александр Саенко.

"Возможно, в пятерке будет Оксана Маркарова. Она очень достойный человек, и мы ей будем рады. Но увидите на съезде", – сказал соратник Гройсмана.

Вести кампанию премьера будут украинские технологи, предложения американских специалистов Гройсмана не устроили.

Лозунгом кампании должно стать фраза "Украина – это не просто место на карте ..." с вариациями продолжения.

Решение идти на парламентские выборы самостоятельно, отмежевавшись от команды экс-президента Петра Порошенко, Владимир Гройсман принял после нескольких месяцев переговоров с "Народным фронтом" Арсения Яценюка.

Гройсман и Яценюк могли создать партию двух премьеров, которая состояла бы пополам из соратников одного и второго, но этому помешали прогнозы относительно реального прохождения представителей новой партии в Раду.

"У самого "Народного фронта" внутри целая война. Будем честны, наш поход на выборы – это, по-хорошему, взять 5% и провести 20 человек в Раду. "Фронту" из них досталось бы 10 А у них сейчас 80! Что делать всем остальным? Поэтому там внутри НФ такие настроения, что лучше утонуть всем, но вместе и с музыкой", – сказал один из соратников Гройсмана.

"Кроме того, у НФ рейтинг минусовый. Они пробовали что-то ребрендить, но оно не летит", – добавил он.

"У нас сейчас есть 20% людей, которые позитивно оценивают работу Гройсмана. Это не 20% партийного рейтинга, но с этим можно работать. То есть разница между нами и "Фронтом" в том, что они уже попробовали и точно не взлетают. А мы еще не попробовали", – пояснил соратник Гройсмана.

В тени Порошенко Гройсман тоже быть не хочет: "Если мы сейчас не пойдем сами, то навсегда останемся его командой. Это наш последний шанс стать самостоятельным субъектом", – считает близкий соратник премьера.

"Если кто-то хочет объединяться, то пусть присоединяется к нам. Мы ни к кому присоединяться не будем", – заявил другой член команды Гройсмана Вадим Денисенко.