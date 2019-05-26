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Гройсман пойдет на выборы без Порошенко: "Мы просто разные"

Воскресенье, 26 мая 2019, 20:33
Гройсман пойдет на выборы без Порошенко: Мы просто разные

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на парламентские выборы намерен идти самостоятельно со своей политической силой "Украинская стратегия", не объединяясь ни с кем, в т.ч. и с политической силой Петра Порошенко.

Об этом Гройсман заявил в эфире телеканала ICTV вечером 26 мая, пишет "Интерфакс-Украина". 

Комментируя возможное объединение с политсилой Порошенко, Гройсман сказал: "Такие предложения были, и много политиков говорили между собой о разных возможностях. Я принял решение - я буду идти самостоятельно и это решение для меня является окончательным".

"Я считаю, что мы просто разные", - добавил премьер. 

"Для меня участие в выборах - не просто желание принимать участие в выборах. У меня четкий взгляд на то, что может сделать Украину и украинцев сильнее. И считаю, что эти шаги должны быть реализованы", – пояснил Гройсман. 

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Напомним, 

  • Ранее Владимир Гройсман заявил, что будет участвовать в парламентских выборах, которые состоятся осенью 2019 года и хочет создать "политическую силу без объединений".  
  • 20 мая Гройсман заявил, что принял для себя решение подать в отставку.
  • Позже он сообщил, что попросит Верховную Раду уволить его с должности и продолжит работу в "антикризисном режиме". 

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Темы: виборыГройсманПорошенко
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