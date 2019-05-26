Гройсман пойдет на выборы без Порошенко: "Мы просто разные"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на парламентские выборы намерен идти самостоятельно со своей политической силой "Украинская стратегия", не объединяясь ни с кем, в т.ч. и с политической силой Петра Порошенко.

Об этом Гройсман заявил в эфире телеканала ICTV вечером 26 мая, пишет "Интерфакс-Украина".

Комментируя возможное объединение с политсилой Порошенко, Гройсман сказал: "Такие предложения были, и много политиков говорили между собой о разных возможностях. Я принял решение - я буду идти самостоятельно и это решение для меня является окончательным".



"Я считаю, что мы просто разные", - добавил премьер.

"Для меня участие в выборах - не просто желание принимать участие в выборах. У меня четкий взгляд на то, что может сделать Украину и украинцев сильнее. И считаю, что эти шаги должны быть реализованы", – пояснил Гройсман.

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Напомним,