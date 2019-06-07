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Убийство "Сармата": оба вероятные заказчики уже не под арестом

Пятница, 7 июня 2019, 16:29

Подозреваемый в соорганизации убийства бердянского активиста Виталия "Сармата" Олешко Евгений Бродский уже не находится под стражей.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на пресс-службу Печерского районного суда Киева.

В 20-х числах мая Апелляционный суд изменил меру пресечения Бродскому с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Несколько недель назад Печерский суд заменил круглосуточный арест на ночной.

Эту информацию журналистам также подтвердил глава криминальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. По его словам все другие фигуранты этого дела остаются под стражей.

Напомним:

  • В ночь с 6 на 7 июня Печерский суд Киева отпустил под домашний арест Михаила Сигиду – второго подозреваемого в организации убийства "Сармата".
  • В Генпрокуратуре сказали, что будут обжаловать это решение суда.
  • АТОшника и общественного активиста Виталия "Сармата" Олешко убиливыстрелом в спину 31 июля 2018 года.
  • 1 августа полиция сообщила, что задержала пятерых подозреваемых в убийстве.
  • 17 декабря стало известно о еще одном задержанном – бизнесмене Бродском. Правоохранители говорили, что он пытался вылететь в Турцию. Тогда мужчину арестовали.
  • 9 августа первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что убийство "Сармата" было заказным.

Темы: убийствоЗапорожская областьсуд
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