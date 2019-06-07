Убийство "Сармата": оба вероятные заказчики уже не под арестом

Подозреваемый в соорганизации убийства бердянского активиста Виталия "Сармата" Олешко Евгений Бродский уже не находится под стражей.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на пресс-службу Печерского районного суда Киева.

В 20-х числах мая Апелляционный суд изменил меру пресечения Бродскому с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Несколько недель назад Печерский суд заменил круглосуточный арест на ночной.

Эту информацию журналистам также подтвердил глава криминальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. По его словам все другие фигуранты этого дела остаются под стражей.

Напомним: