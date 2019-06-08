Во время боя 7 июня силы ООС отвечали адекватно - командующий

Во время ночного боя с оккупантами у Новолуганского в ночь на 7 июня, когда погибли двое бойцов ООС и пострадало 11, украинские воины давали врагу адекватный ответ.

Об этом заявил командующий объединенных сил Александр Сирский, сообщает в субботу пресс-центр ООС.

Сирский отметил, что трагические события той ночи "стали поводом для грязных спекуляций и необоснованных обвинений командования объединенных сил в якобы запрете подразделениям ООС вести огонь на предупреждение, что не соответствует действительности".

"Командование объединенных сил, со всей полнотой ответственности, заявляет, что командиры подразделений объединенных сил имеют и постоянно используют право применять оружие по противнику по своему решению в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению, а также возникновения угрозы потери нашей территории", - подчеркнул он.

Командующий ООС добавил, что оружие применяется правильно, исходя из характера и степени угрозы, и огонь русских оккупантов никогда не остается безнаказанным.

Отмечается, что украинские военные имеют неопровержимые доказательства применения врагом под Новолуганским артиллерии 122 мм, запрещенной минскими договоренностями.

"По всем признакам действий противника, это была заранее спланированная операция", - говорится в сообщении.

Сирский рассказал, что вражеская батарея в составе 4-х САУ 2С1 "Гвоздика" вышла на заранее подготовленные позиции вблизи жилых домов. В течение 5-ти минут противник выпустил около 30 снарядов по украинским позициям и сразу по окончании огня переместился в жилую зону Горловки.

По данным разведки, огонь вражеской батареи корректировался с использованием БПЛА и радиолокационного комплекса разведки и контроля стрельбы "Зоопарк".

"Огневая позиция вражеской батареи была зафиксирована с помощью технических средств артиллерийской разведки объединенных сил сразу с первыми выстрелами", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что противник применил другие огневые средства, которые были обнаружены и подавлены.

"С целью подавления огня противника, объединенными силами был открыт огонь из минометов и других огневых средств по выявленным и плановым целям. До 3.50 все вражеские цели были уничтожены или вынуждены прекратить огневую деятельность, что свидетельствует о постоянной готовности и способность объединенных сил оказывать достойный и своевременный отпор врагу", - отметил Сирский.

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