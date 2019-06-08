Представитель Гройсмана в Раде пойдет на выборы в команде Смешко

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Суббота, 8 июня 2019, 19:05

Представитель Кабинета министров в парламенте, нардеп от БПП Вадим Денисенко заявил, что для участия во внеочередных парламентских выборах присоединился к команде Игоря Смешко "Сила и честь".

Об этом Денисенко сообщил 8 июня на своей странице в Facebook.

По данным Украинской правды, в списке Смешко Денисенко получил 15 номер.

"Присоединился к команде Игоря Смешко, благодарен всем, кто пригласил меня в команду патриотов и профессионалов. ... Перед нами два глобальных вызова: возможность реванша и угроза новой волны популизма. Считаю, что единственная сила, которая может не допустить скатывания страны к реваншу или популизму - это именно "Сила и честь", - заявил Денисенко.

Он также опроверг какую-либо связь команды "Сила и честь" с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком: "Как вы себе представляете, чтобы я был в команде людей, которые поддерживают Медведчука? Это фейк!", заявил Денисенко.

 

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Напомним,

  • Досрочные парламентские выборы назначены на 21 июля 2019 года.
  • На съезде партии Игоря Смешко "Сила и честь" в субботу стало известно, что в первую тройку списка вошли, кроме самого Смешко, нардеп от "Самопомочи" Елена Сотник и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
  • Кроме того, в список Смешко вошел экс-начальник Генштаба ВСУ, которого обвинили в госизмене, Владимир Замана.

Украинская правда

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Темы: виборы БПП Кабинет министров Гройсман


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