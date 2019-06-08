Представитель Гройсмана в Раде пойдет на выборы в команде Смешко

Представитель Кабинета министров в парламенте, нардеп от БПП Вадим Денисенко заявил, что для участия во внеочередных парламентских выборах присоединился к команде Игоря Смешко "Сила и честь".

Об этом Денисенко сообщил 8 июня на своей странице в Facebook.

По данным Украинской правды, в списке Смешко Денисенко получил 15 номер.

"Присоединился к команде Игоря Смешко, благодарен всем, кто пригласил меня в команду патриотов и профессионалов. ... Перед нами два глобальных вызова: возможность реванша и угроза новой волны популизма. Считаю, что единственная сила, которая может не допустить скатывания страны к реваншу или популизму - это именно "Сила и честь", - заявил Денисенко.

Он также опроверг какую-либо связь команды "Сила и честь" с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком: "Как вы себе представляете, чтобы я был в команде людей, которые поддерживают Медведчука? Это фейк!", заявил Денисенко.

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