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От Зеленского до сих пор ждут снижения тарифов – опрос

Среда, 10 июля 2019, 11:01

Более трети украинцев до сих пор ждут от президента Владимира Зеленского решения вопроса о снижении тарифов на коммунальные услуги.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 25 июня по 7 июля.

Опрошенным предлагали дать три варианта ответов, из предложенных социологами, на вопрос "Что вы хотели бы, чтобы новый президент Владимир Зеленский сделал в свои первые 100 дней?".

Более трети украинцев - 42,8% ответили, что ждут от президента "снижение тарифов на коммунальные услуги".

Также опрошенные хотят, чтобы Зеленский "подал в парламент законопроекты о снятии неприкосновенности с депутатов, судей, президента" - 36,6% респондентов.

"Начать прямые переговоры с Донецком, Луганском и Москвой о мирном урегулировании и прекращении боевых действий на востоке Украины", - ответили 33% опрошенных.

Еще 31,4% опрошенных призывают Зеленского "начать или ускорить расследование наиболее резонансных коррупционных преступлений".

 
Далее голоса распределились следующим образом
Скрин из опроса

Опрос проводился с 25 июня по 7 июля среди 2004 респондентов в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

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Украинская правда

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Темы: Зеленскийопроссоциологиятарифы
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