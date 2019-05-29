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Теперь для смены места голосования нужен только паспорт

Среда, 29 мая 2019, 15:59

ЦИК отменил норму о необходимости предоставления подтверждающего документа при изменении места голосования.

Как сообщает гражданская сеть "ОПОРА", на заседании в среду ЦИК внес изменения в свое постановление №893 от 13 сентября 2012 года, которым исключил необходимость при изменении места голосования предоставлять подтверждающий документ.

"Отныне только заявление и паспорт", - отмечает "ОПОРА".

Позже в пресс-службе ЦИК сообщили, что "порядок временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса теперь не предусматривает подачу документов (копий документов), подтверждающих необходимость временного изменения места голосования избирателя без изменения избирательного адреса".

Напомним:

  • 21 мая президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва . Согласно указу, внеочередные выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.
  • 24 мая в Украине стартовал процесс временного изменения места голосования на внеочередных выборах Верховной Рады.
  • 28 мая в гражданской сети "ОПОРА" сообщили, что украинцы, которые изменят место голосования перед выборами в Верховную Раду, получат только один бюллетень на избирательном участке - по партийным спискам. Процедуру можно пройти до 15 июля включительно.
  • Перед вторым туром президентских выборов 2019 года много людей, которые хотели изменить место голосования, в Киеве столкнулись с проблемой длинных очередей в отделах ведения госреестра избирателей.

Украинская правда
Темы: ЦИКвиборыВерховная Рада
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