Украинцы значительно хуже относятся к Сталину, чем россияне

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Вторник, 10 апреля 2018, 14:41

Украинцы в целом негативно настроены в отношении Сталина, только 14% относятся к нему с уважением, симпатией или восторгом. В России сторонников диктатора в три раза больше – примерно 40%.

Таковы результаты социологического опроса Киевского международного института социологии и "Левада-Центра".

42% украинцев относится к Сталину с неприязнью, страхом или ненавистью, 30% –   безразлично.

"Мудрым руководителем" Сталина в Украине считают 28% населения (в России 53%), потребность в руководителе такого типа, как Сталин, выражают 23% украинцев и 33% россиян, а жестоким бесчеловечным тираном Сталина считают 77% украинцев и только 44% россиян.

Три четверти опрошенных украинцев отметили, что не хотели бы жить и работать при таком руководителе страны, как Сталин.

Относительно более положительно относятся и поддерживают Сталина в Восточном регионе, люди старшего возраста, с (неполным и полным) средним образованием и низким уровнем достатка.

Больше всего уважение к руководителю СССР проявляют представители старшего поколения, в частности среди респондентов 70 лет и старше таких около 20%.

Отмечается, что в Украине по сравнению с 2012 годом, в 2016 году положительное отношение к Сталину снизилось, и этот спад продолжился в 2018 году. Тогда как в России в 2014-2018 годах доминируют положительные оценки диктатора.

Темы: Сталин Украина Росcия опрос
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