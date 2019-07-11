Нардепы пригласили члена Нацсовета по вопросам телевидения в парламент

Представителя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания пригласили в Верховную Раду доложить о состоянии медиарынка.

Депутаты поддержали соответствующее предложение на заседании 11 июля, сообщает пресс-центр ВРУ.

В повестку дня входит законопроект №8494 о введении основ финансовой прозрачности электронных средств массовой информации.

В пятницу состоится последнее заседание парламента действующего созыва.

Напомним: