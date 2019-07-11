Нардепы пригласили члена Нацсовета по вопросам телевидения в парламент
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Четверг, 11 июля 2019, 14:28
Представителя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания пригласили в Верховную Раду доложить о состоянии медиарынка.
Депутаты поддержали соответствующее предложение на заседании 11 июля, сообщает пресс-центр ВРУ.
В повестку дня входит законопроект №8494 о введении основ финансовой прозрачности электронных средств массовой информации.
В пятницу состоится последнее заседание парламента действующего созыва.
Напомним:
- Телеканалы "NewsOne" и "112 Украина", которые формально принадлежат Тарасу Козаку, постоянно демонстрируют позицию пророссийского политика Виктора Медведчука, который является кумом Владимира Путина, а также Виктора Рабиновича и Владимира Бойко.
- Медведчук и Бойко уже как минимум трижды за последние избирательные полгода вели встречи с представителями российских властей в Москве. Телеканалы Козака транслировали их заявления оттуда.
- Канал "NewsOne" и российский пропагандистский ресурс "Россия 1" планировали 12 июля провести телемост якобы ради мира и для обычных людей, а не политиков.
Украинская правда
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