Нардепы пригласили члена Нацсовета по вопросам телевидения в парламент

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Четверг, 11 июля 2019, 14:28

Представителя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания пригласили в Верховную Раду доложить о состоянии медиарынка.

Депутаты поддержали соответствующее предложение на заседании 11 июля, сообщает пресс-центр ВРУ.

В повестку дня входит законопроект №8494 о введении основ финансовой прозрачности электронных средств массовой информации.

В пятницу состоится последнее заседание парламента действующего созыва.

Напомним:

  • Телеканалы "NewsOne" и "112 Украина", которые формально принадлежат Тарасу Козаку, постоянно демонстрируют позицию пророссийского политика Виктора Медведчука, который является кумом Владимира Путина, а также Виктора Рабиновича и Владимира Бойко.
  • Медведчук и Бойко уже как минимум трижды за последние избирательные полгода вели встречи с представителями российских властей в Москве. Телеканалы Козака транслировали их заявления оттуда.
  • Канал "NewsOne" и российский пропагандистский ресурс "Россия 1" планировали 12 июля провести телемост якобы ради мира и для обычных людей, а не политиков.

Украинская правда

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Темы: Верховная Рада телевидение


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