Нардепи запросили члена Нацради з питань телебачення до парламенту
Четвер, 11 липня 2019, 14:28
Представника Національної ради з питань телебачення і радіомовлення запросили до Верховної Ради доповісти про стан медіа-ринку.
Депутати підтримали відповідну пропозицію на засіданні 11 липня, інформує прес-центр ВРУ.
До порядку денного в четвер входить законопроект №8494 про запровадження основ фінансової прозорості електронних засобів масової інформації.
У п’ятницю відбудеться останнє засідання Ради чинного скликання.
Нагадаємо:
- Телеканали "NewsOne" і "112 Україна", які формально належать Тарасу Козаку, постійно демонструють позицію проросійського політика Віктора Медведчука, який є кумом Володимира Путіна, а також Віктора Рабиновича й Володимира Бойка.
- Медведчук і Бойко вже щонайменше тричі за останні виборчі півроку вели зустрічі з представниками російської влади в Москві. Телеканали Козака транслювали їхні заяви звідти.
- Канал "NewsOne" та російський пропагандистський ресурс "Россия 1" планували 12 липня провести телеміст нібито заради миру і для звичайних людей, а не політиків.
Українська правда