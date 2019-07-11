Нардепи запросили члена Нацради з питань телебачення до парламенту

Представника Національної ради з питань телебачення і радіомовлення запросили до Верховної Ради доповісти про стан медіа-ринку.

Депутати підтримали відповідну пропозицію на засіданні 11 липня, інформує прес-центр ВРУ.

До порядку денного в четвер входить законопроект №8494 про запровадження основ фінансової прозорості електронних засобів масової інформації.

У п’ятницю відбудеться останнє засідання Ради чинного скликання.

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