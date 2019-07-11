Нардепи запросили члена Нацради з питань телебачення до парламенту

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Четвер, 11 липня 2019, 14:28

Представника Національної ради з питань телебачення і радіомовлення запросили до Верховної Ради доповісти про стан медіа-ринку.

Депутати підтримали відповідну пропозицію на засіданні 11 липня, інформує прес-центр ВРУ.

До порядку денного в четвер входить законопроект №8494 про запровадження основ фінансової прозорості електронних засобів масової інформації.

У п’ятницю відбудеться останнє засідання Ради чинного скликання.

Нагадаємо:

  • Телеканали "NewsOne" і "112 Україна", які формально належать Тарасу Козаку, постійно демонструють позицію проросійського політика Віктора Медведчука, який є кумом Володимира Путіна, а також Віктора Рабиновича й Володимира Бойка.
  • Медведчук і Бойко вже щонайменше тричі за останні виборчі півроку вели зустрічі з представниками російської влади в Москві. Телеканали Козака транслювали їхні заяви звідти.
  • Канал "NewsOne" та російський пропагандистський ресурс "Россия 1" планували 12 липня провести телеміст нібито заради миру і для звичайних людей, а не політиків.

Українська правда

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Теми: Верховна Рада телебачення


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