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Медведчук рассказал о "частых встречах" с Путиным

Воскресенье, 7 июля 2019, 17:37
Медведчук рассказал о частых встречах с Путиным

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", лидер украинского общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук рассказал о своем первом знакомстве с президентом РФ Владимиром Путиным и их "тесных отношениях". 

В программе "Действующие лица" на телеканале "Россия 1" Медведчук заявил, что знает Путина с начала 2000-х годов, пишет "РБК".

По его словам, на момент знакомства он занимал должность замглавы Верховной Рады Украины, а Путин уже был президентом. 

"На одном из официальных мероприятий (нас представили друг другу - ред.)", - сообщил Медведчук.

Более частые встречи с Путиным начались уже после того, как его назначили главой АП, добавил он. 

Прежде Медведчук рассказывал, что с президентом РФ они быстро поняли, что у них схожие взгляды, и их деловые отношения со временем переросли в более тесные, отмечает "РБК".

Отвечая на вопрос, как Медведчуку и Оксане Марченко (супруга Медведчука - ред.) удалось уговорить Путина стать крестным отцом младшей дочки Дарьи, он отметил, что в этом большая заслуга его супруги: именно она попросила "обратиться с такой просьбой к Владимиру Владимировичу". 

По словам Медведчука, его дочь "видит своего родственника". Как часто это происходит, Медведчук не уточнил.

Напомним,

  • В конце июня росСМИ распространили информацию, что кум Путина Виктор Медведчук договорился с главарями оккупантов Донбасса об освобождении четырех пленных. 28 июня их передали Медведчуку в Минске, после чего четыре украинца вернулись в Киев. 
  • Президент Владимир Зеленский упрекнул Медведчука в том, что тот вспоминает о военнопленных в России и на оккупированных территориях всего за несколько недель до выборов.
  • Медведчук ведет переговоры об освобождении пленных украинцев с российской стороной и представителями ОРДЛО. По его словам -  "по личной инициативе". Также он заявляет, что занимается этим с 2014 года и намерен "продолжать работу по одностороннему освобождению удерживаемых в ОРДЛО и РФ украинцев", т.к. "переговорами об обмене должна заниматься власть".

"Украинская правда" в Threads

Темы: МедведчукПутинвиборы
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