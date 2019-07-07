Медведчук рассказал о "частых встречах" с Путиным

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", лидер украинского общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук рассказал о своем первом знакомстве с президентом РФ Владимиром Путиным и их "тесных отношениях".

В программе "Действующие лица" на телеканале "Россия 1" Медведчук заявил, что знает Путина с начала 2000-х годов, пишет "РБК".

По его словам, на момент знакомства он занимал должность замглавы Верховной Рады Украины, а Путин уже был президентом.

"На одном из официальных мероприятий (нас представили друг другу - ред.)", - сообщил Медведчук.

Более частые встречи с Путиным начались уже после того, как его назначили главой АП, добавил он.

Прежде Медведчук рассказывал, что с президентом РФ они быстро поняли, что у них схожие взгляды, и их деловые отношения со временем переросли в более тесные, отмечает "РБК".

Отвечая на вопрос, как Медведчуку и Оксане Марченко (супруга Медведчука - ред.) удалось уговорить Путина стать крестным отцом младшей дочки Дарьи, он отметил, что в этом большая заслуга его супруги: именно она попросила "обратиться с такой просьбой к Владимиру Владимировичу".

По словам Медведчука, его дочь "видит своего родственника". Как часто это происходит, Медведчук не уточнил.

Напомним,