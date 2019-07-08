Зеленский – Путину: Надо поговорить? Давайте

Источник: страница офиса президента Владимира Зеленского в Facebook

Президент Владимир Зеленский считает, что вместо телемоста с РФ надо говорить напрямую с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, и что он готов к такому разговору с участием мировых лидеров в Минске.

Прямая речь: "Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте. Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе".

"Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мей, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске".

"Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить. Ведь надо же поговорить, правда?"

"Анонсированный телемост – это просто дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого – снова разделить нас, украинцев, на два лагеря".

"Я обращаюсь ко всем украинцам. Мы не лагерь, нас не надо делить. Сейчас вами просто манипулируют политики, которые очень хотят попасть в парламент. Разница между ними одна: первые будут грабить, а другі будуть грабувати. Прошу вас сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Наша реакция будет соответствующей".

"Отдельно хочу обратиться к украинским журналистам. Особенно к журналистам этих каналов. Кто-то купил каналы, но не вас. Вы не собственность, вы не коллекция Медведчука, не слуги Рабиновича. Вы – четвертая власть. Вы тоже слуги народа".

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