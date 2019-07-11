Зеленский впервые поговорил с Путиным

Президент Владимир Зеленский впервые провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом рассказал спикер Путина Дмитрий Песков российскому изданию ТАСС.

"Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов", - сказал Песков.

По словам Пескова, инициатором беседы была украинская сторона.

"Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате", - добавил он.

"Украинская правда" обратилась в офис президента Зеленского, чтобы получить комментарий. В ведомстве не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть сообщение, но обещали предоставить информацию позже. Также данных о разговоре не было на сайте представительства президента и в соцсетях.

Позже информацию о телефонном разговоре с Путиным офис президента Зеленского подтвердил.

"Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ. Кроме того, стороны обсудили продолжение переговоров в нормандской формате", - сообщили в ОП.

Однако в украинском ведомстве не указали, кто именно стал инициатором разговора.

Это первый контакт двух президентов с тех пор, как Зеленский стал главой Украины.

Напомним: