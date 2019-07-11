Зеленский впервые поговорил с Путиным
Президент Владимир Зеленский впервые провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом рассказал спикер Путина Дмитрий Песков российскому изданию ТАСС.
"Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов", - сказал Песков.
По словам Пескова, инициатором беседы была украинская сторона.
"Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате", - добавил он.
"Украинская правда" обратилась в офис президента Зеленского, чтобы получить комментарий. В ведомстве не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть сообщение, но обещали предоставить информацию позже. Также данных о разговоре не было на сайте представительства президента и в соцсетях.
Позже информацию о телефонном разговоре с Путиным офис президента Зеленского подтвердил.
"Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ. Кроме того, стороны обсудили продолжение переговоров в нормандской формате", - сообщили в ОП.
Однако в украинском ведомстве не указали, кто именно стал инициатором разговора.
Это первый контакт двух президентов с тех пор, как Зеленский стал главой Украины.
Напомним:
- 8 июля Владимир Зеленский предложил встретится в Минске и говорить напрямую с Путиным, президентом США Дональдом Трампом, премьером Великобритании Терезой Мей, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном.
- Об этом президент заявил после того, как в телеэфире появился анонс телемоста "Надо поговорить" российского пропагандистского канала "Россия 24" и телеканала NewsOne, который входит в медиа-группу кума Путина Виктора Медведчука.
- После победы в президентских выборах Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом РФ Путиным и выразил надежду, что на ближайшей встречи в Нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации, согласившись на обмен "всех на всех". Без исключений".
- Российский президент Владимир Путин не приветствовал Зеленского с победой на выборах и официальным вступлением в должность.
- Ранее в Кремле заявили, что Путин поздравит Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования ситуации на Донбассе и нормализацией российско-украинских отношений, если это произойдет.
- 20 мая Зеленский встретился с представителями администрации США и Конгресса ипризвал продолжать ужесточение санкций против РФ.
- В России заявили, что призыв президента Украины Владимира Зеленского усилить санкции против России "не блещет новизной" и подобный риторике предыдущих 5 лет.