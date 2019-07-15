Парубий рассказал о "сенсорной кнопке" для борьбы с кнопкодавством

В Верховной Раде в ближайшее время планируют установить специальную "сенсорную кнопку", которая не позволит народным депутатам голосовать за своих коллег.

Про це в эфире 5 канала заявил председатель парламента Андрей Парубий, сообщает Лига.

По его словам, аппарату Верховной Рады уже поручили решить все технические вопросы для этого. Парубий надеется, что переоборудование успеют закончить до начала работы "новой" Ради.

"Я надеюсь, что аппарат найдет все необходимые механизмы, в тот период, когда не будет сессии - между 11 июля и первым заседанием нового созыва", - сказал спикер ВР.

Напомним: