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"Голос" отозвал двух кандидатов в депутаты

Среда, 12 июня 2019, 10:38
Голос отозвал двух кандидатов в депутаты

Из перечня кандидатов от партии "Голос" в одномандатных округах исключены два претендента на депутатские мандаты из-за заявлений активистов об их несоответствии критериям политсилы.

Об этом сообщает пресс-служба "Голоса".

По ее данным, журналисты движения "ЧЕСНО" предоставили доказательства того, что кандидат в Волынской области Тарас Шкитер (выдвигался по округу №22) был связан с деятельностью партии "Украинский выбор" Виктора Медведчука в Луцке.

Также сообщается, что фамилию другого кандидата в Киеве Евгения Кугука (выдвигался по округу №217) активисты нашли в списках партии "Оппозиционный блок" на внеочередных парламентских выборах 2014 года.

"Эти факты противоречат принципам, которыми партия "Голос" руководствуется при выборе всех без исключения кандидатов", - заявили в политсиле и призвали и в дальнейшем сообщать о случаях недоброчестности.

"Есть красные линии, которые мы не пересечем. В частности - это принадлежность к пророссийским силам или сотрудничество с ними. Для нас это неприемлемо. Мы выступаем за европейское будущее Украины, а эти люди склонялись к обратному вектору", - прокомментировала антикоррупционная активистка Александра Устинова, №5 в избирательном списке "Голоса".

Напомним:

  • Досрочные парламентские выборы назначены на 21 июля 2019 года.
  • 6 мая музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду.
  • В "Голосе" заявили, что у политсилы есть 10 требований к кандидатам в нардепы, по которым будет формироваться избирательный список для участия в парламентских выборах.
  • Вакарчук заявил, что сам возглавит список партии "Голос", а другие люди в нем приятно удивят.
  • Лидер партии "Голос" также заявил, что его партия не возьмет "ни копейки" от олигархов.
  • 8 июня лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук обнародовал первую двадцатку списка партии для участия в досрочных парламентских выборах.

Украинская правда

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Темы: ГолосвиборыВерховная Рада
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