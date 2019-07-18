Полиция "разоблачила" киевлянина, который раздавал газету с карикатурой на Зеленского
Столичные полицейские составили админпротокол на киевлянина, который распространял газету с карикатурным изображением президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.
"В столице полицейские разоблачили пенсионера в распространении газет с политической антирекламой", - говорится в сообщении.
В полиции рассказали, что они получили сообщение о том, что на улице Спасская неизвестный раздает газеты с оскорблениями в адрес кандидатов в народные депутаты.
"На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Подольского управления полиции. Полицейские побеседовали с мужчиной, на которого указали свидетели", - говорится в сообщении полиции.
Выяснилось, что газету роздавал мужчина 1952 года рождения. В полиции решили, что действия пенсионера нарушают нормы ч. 10 ст. 74 закона о выборах народных депутатов (ограничение по ведению предвыборной агитации).
На киевлянина составили протокол об административном правонарушении по ст. 212-10 КУоАП. Мужчине грозит наложение штрафа от тридцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.
Правоохранители опубликовали фото карикатуры, которую распространял пенсионер. Оказалось, что это была работа известного карикатуриста Богдана Процишина. На ней Зеленский сидит в аду в котле и говорит по телефону: "Баканов? Я нащет этого черта ...".
Так художник обыграл ситуацию, которая недавно состоялась в Борисполе, когда Зеленский выгнал из встречи местного секретаря горсовета Ярослава Годунка, узнав о его судимости.
"Сейчас позвоню Баканову (руководителю СБУ) по поводу этого черта", - сказал Зеленский по-русски, когда встреча завершилась.
Напомним:
- Зеленский в Борисполе заставил Годунка покинуть официальную встречу, найдя информацию о его судимости.
- В то же время, как удалось выяснить УП, Годунка действительно осудили в 2002 году за "разбой", но его судимость уже погашена.
- Осенью 2004 года Годунок был среди представителей партии "Пора", которых задерживала СБУ. Тогда его однопартийцы рассказывали, что мужчина был активистом Украинской Народной Партии (блок "Наша Украина"), участвовал в охране студенческой акции.
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