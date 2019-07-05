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Суд во второй раз не пустил в кандидаты "всадника" Онищенко

Пятница, 5 июля 2019, 19:31

Верховный Суд повторно признал правомерным отказ ЦИК в регистрации нардепа Александра Онищенко кандидатом на выборах в Верховную Раду.

Об этом в пятницу сообщает пресс-служба суда на своей странице в Facebook.

Суд рассмотрел вторую апелляционную жалобу Онищенко на решение ЦИК и подтвердил, что нардеп не предоставил необходимых документальных доказательств того, что он придерживался требования о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет.

Согласно сообщению суда Онищенко снова попытался объяснить свое пребывание за пределами Украины "участием в международных спортивных соревнованиях по конному спорту в статусе всадника, во время которых он представлял Украину".

Суд также отклонил ссылки Онищенко о пребывании его в статусе заявителя в процессе международной защиты.

Напомним:

  • 25 июня Центральная избирательная комиссия повторно отказала нардепу-беглецу Александру Онищенко в регистрации кандидатом на выборах в Раду.
  • 15 июня ЦИК отказал Онищенко в регистрации кандидатом в нардепы, поскольку в течение последних 5 лет он не проживал в Украине.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОнищенкоЦИК
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