Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мы не говорим об обмене моряков, их Россия должна вернуть – Зеленский

Пятница, 19 июля 2019, 11:11

Президент Владимир Зеленский считает, что украинские моряки не могут быть предметом обмена на россиян, которые удерживаются в Украине.

Об этом он заявил журналистам в Киеве во время презентации в Министерстве обороны мобильных жилых модулей для размещения военных в районе проведения ООС.

На вопрос, готова ли Украина вернуть или обменять главного редактор "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, украинский лидер ответил:

"Мы же не говорим об обмене по поводу наших моряков – моряков нам должны вернуть.

Если о доброй воле и мы действительно хотим, чтобы такое время наступило в ближайшее время, мы готовы Вышинского поменять ... Сенцов – это как пример. Мы готовы поменять на Сенцова, но это не разменная монета, я имею в виду.

Мы бы хотели получить всех наших политзаключенных, всех наших военных. Если это такие первые шаги – мы готовы".

Президент уточнил: "По поводу Вышинского, мы сказали, что если это первые нормальные шаги, если таковы условия – мы готовы. Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите, – верните нам господина Сенцова. Мы написали: одновременно".

Напомним:

  • Ранее Владимир Зеленский заявил, что первым шагом к нормализации диалога Москвы и Киева могло бы стать освобождение украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива.
  • В Кремле ответили, что первым шагом к этому могло бы стать возвращение в Россию Кирилла Вышинского.
  • Офис президента Владимира Зеленского озвучил hредложение России: одновременно с освобождением Вышинского в Украине освободить Олега Сенцова в России.
  • Крымчанина Олега Сенцова задержали после аннексии и осудили в России в 2015 году к 20 годам тюрьмы по обвинению в создании террористической группировки и руководстве ею. Украинского режиссера держат в колонии строгого режима "Белый медведь" на севере России.
  • Руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, который имеет двойное гражданство, в Украине подозревают в государственной измене и держат под арестом.

Алена Рощенко, УП
Темы: морякиЗеленскийРосcияпленные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
моряки
Цены растут в геометрической прогрессии: как миграция зерна изменила жизнь городов на Дунае
Контрнаступление на море: почему так трудно посадить коррупционеров
Минцифры анонсировало получение специальных документов для моряков в "Дії"
Последние новости
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
Все новости...
Реклама: