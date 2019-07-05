Гладковский-старший вновь возглавил корпорацию "Богдан"

Бывший первый заместитель секретаря СНБО и фигурант расследования о хищении в "Укроборонпроме" Олег Гладковський вернулся на работу руководителя корпорации "Богдан".

Об этом со ссылкой на пресс-службу предприятия сообщает "Интерфакс-Украина".

"Гладковский после почти 5 лет на госслужбе снова вернулся к руководству компанией, основателем и конечным бенефициаром которой он является, и будет курировать работу импортерских и дилерских предприятий, и отвечать за стратегию автомобильных заводов в Луцке и Черкассах", - рассказал агентству пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля.

Читайте также:

Война и бизнес. Как друзья Порошенко контролируют миллиардные заказы Укроборонпрома. Часть 1

Война и бизнес. Укроборонпром и его золотой менеджер. Часть 2

Младший партнер президента: что известно о бизнесе Олега Гладковского

Напомним: