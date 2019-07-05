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Гладковский-старший вновь возглавил корпорацию "Богдан"

Пятница, 5 июля 2019, 06:18

Бывший первый заместитель секретаря СНБО и фигурант расследования о хищении в "Укроборонпроме" Олег Гладковський вернулся на работу руководителя корпорации "Богдан".

Об этом со ссылкой на пресс-службу предприятия сообщает "Интерфакс-Украина".

"Гладковский после почти 5 лет на госслужбе снова вернулся к руководству компанией, основателем и конечным бенефициаром которой он является, и будет курировать работу импортерских и дилерских предприятий, и отвечать за стратегию автомобильных заводов в Луцке и Черкассах", - рассказал агентству пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля.

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Младший партнер президента: что известно о бизнесе Олега Гладковского

Напомним:

  • Издание "Bihus.info" опубликовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.
  • По данным журналистов, поставки контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковський. Его отец якобы как минимум однин раз получал "откат"в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.
  • 4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.
  • 6 марта президент Петр Порошенко заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны, что инициирует международный аудит и комплексную ревизию всех контрактов государственного концерна "Укроборонпром".
  • Гладковский-младший подал в суд на журналистов.
  • 7 марта НАБУ провело обыски у экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны и его сына.
  • После обнародования журналистского расследования вероятным сообщникам Гладковского, Жукову и Рогозе, объявили подозрения.
  • Позже в прокуратуре заявили, что не видят оснований для избрания меры пресечения Андрею Рогозе и Виталию Жукову, которых подозревают в занижении налогов.
  • В январе 2018 года с компанией "Богдан" был связан скандал. Тогда стало известно, что из 50 доставленных на фронт санитарных автомобилей "Богдан-2251" 25 пришлось ремонтировать или возвращать на завод.
  • В Минобороны заявили, что дальнейшее производство автомобилей "Богдан 2251" будет возможным только после устранения выявленных недостатковтехнической и медицинской частей.
  • Позже стало известно, что скандальные "Богданы" ремонтируют загосударственные средства.
  • В январе 2019 года "Богдан Моторс" подписала новый контракт с Министерством обороны на поставку санитарных машин "Богдан 2251" в Вооруженные силы.
  • Бенефициаром корпорации "Богдан Моторс" является екс-первый заместитель секретаря СНБО времен президента Петра Порошенко Олег Гладковский, который отвечал за оборонно-промышленный комплекс. Ранее его бизнес-партнером в корпорации был президент Петр Порошенко.
  • По информации журналистов, сын Гладковского вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандныхроссийских деталей для военной техники.  

Темы: Гладковский
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