Зеленский обещает не дать Медведчуку монополизировать телевидение

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Среда, 10 июля 2019, 15:48

Президент Владимир Зеленский заявил, что не позволит монополизировать украинское телевидение куму президента России Виктору Медведчуку.

Об этом он сказал в Борисполе 10 июля, сообщает пресс-служба офиса главы государства.

"Во время войны любые люди, у которых не проукраинское видение, не могут монополизировать украинский канал. Мы должны с этим разбираться", - ответил Зеленский на вопрос о телеканале NewsOne, который намеревался провести телемост с российским пропагандистским каналом.

Зеленский заверил, что этот вопрос урегулируют на законодательном уровне после избрания нового состава Верховной Рады.

"Таким людям, как господин Медведчук, не дадим монополизировать наше украинское телевидение", - добавил президент.

По его словам, никаких информационных монополий в Украине не будет.

Владельцем канала NewsOne является нардеп Тарас Козак, его считают соратником кума российского президента Виктора Медведчука. В его холдинг входят телеканалы "112 Украина", NewsOne, ZIK.

Напомним:

  • 7 июля ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 24" Дмитрий Киселев анонсировал телемост "Надо поговорить" на 12 июля совместно с NewsOne, который входит в медиа-группу кума Путина Виктора Медведчука.
  • 8 июля NewsOne отменил телемарафон из-за "угроз физической расправы".
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что вместо телемоста с РФ надо говорить напрямую с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, и он готов к такому разговору с участием мировых лидеров в Минске.
  • Источники в партии Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь" рассказали, что идея о телемосте принадлежала члену партии Сергею Левочкину и была лишь предвыборной стратегией.

Украинская правда

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Темы: Зеленский Медведчук телевидение скандал


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