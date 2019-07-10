Зеленский обещает не дать Медведчуку монополизировать телевидение
Президент Владимир Зеленский заявил, что не позволит монополизировать украинское телевидение куму президента России Виктору Медведчуку.
Об этом он сказал в Борисполе 10 июля, сообщает пресс-служба офиса главы государства.
"Во время войны любые люди, у которых не проукраинское видение, не могут монополизировать украинский канал. Мы должны с этим разбираться", - ответил Зеленский на вопрос о телеканале NewsOne, который намеревался провести телемост с российским пропагандистским каналом.
Зеленский заверил, что этот вопрос урегулируют на законодательном уровне после избрания нового состава Верховной Рады.
"Таким людям, как господин Медведчук, не дадим монополизировать наше украинское телевидение", - добавил президент.
По его словам, никаких информационных монополий в Украине не будет.
Владельцем канала NewsOne является нардеп Тарас Козак, его считают соратником кума российского президента Виктора Медведчука. В его холдинг входят телеканалы "112 Украина", NewsOne, ZIK.
Напомним:
- 7 июля ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 24" Дмитрий Киселев анонсировал телемост "Надо поговорить" на 12 июля совместно с NewsOne, который входит в медиа-группу кума Путина Виктора Медведчука.
- 8 июля NewsOne отменил телемарафон из-за "угроз физической расправы".
- Президент Владимир Зеленский заявил, что вместо телемоста с РФ надо говорить напрямую с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, и он готов к такому разговору с участием мировых лидеров в Минске.
- Источники в партии Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь" рассказали, что идея о телемосте принадлежала члену партии Сергею Левочкину и была лишь предвыборной стратегией.
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