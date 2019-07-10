Зеленский обещает не дать Медведчуку монополизировать телевидение

Президент Владимир Зеленский заявил, что не позволит монополизировать украинское телевидение куму президента России Виктору Медведчуку.

Об этом он сказал в Борисполе 10 июля, сообщает пресс-служба офиса главы государства.

"Во время войны любые люди, у которых не проукраинское видение, не могут монополизировать украинский канал. Мы должны с этим разбираться", - ответил Зеленский на вопрос о телеканале NewsOne, который намеревался провести телемост с российским пропагандистским каналом.

Зеленский заверил, что этот вопрос урегулируют на законодательном уровне после избрания нового состава Верховной Рады.

"Таким людям, как господин Медведчук, не дадим монополизировать наше украинское телевидение", - добавил президент.

По его словам, никаких информационных монополий в Украине не будет.

Владельцем канала NewsOne является нардеп Тарас Козак, его считают соратником кума российского президента Виктора Медведчука. В его холдинг входят телеканалы "112 Украина", NewsOne, ZIK.

Напомним: