Суд оставил под стражей второго подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика
Киевский апелляционный суд оставил под стражей второго полицейского, подозреваемого в убийстве пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком - Ивана Приходько.
Как сообщает пресс-служба суда, такое решение было принято 1 июля.
"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева от 4 июня 2019 оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.
Таким образом, Приходько избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток, сроком до 30 июля.
25 июня Киевский апелляционный суд также оставил под стражей до 30 июля работника полиции, подозреваемого в убийстве Тлявова, Владимира Петровца.
Приходько и Петровец подозреваются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. ч. 2, 4 ст. 296 ( "Хулиганство"), п 2, 12 ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины.
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Напомним:
- 3 июня Кирилл Тлявов умер в Киевском городском центре детской нейрохирургии.
- У мальчика обнаружили пулевое ранение, повлекшее перелом костей черепа и повреждения головного мозга.
- По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских: Ивана Приходько и Владимира Петровца.
- Петровца и Приходько 4 июня арестовали на 2 месяца без права внесения залога. Они не признали своей вины, отказались давать показания по делу и проходить тест на алкоголь и следы пороха.
- Через два дня после ранения ребенка правоохранителям объявили подозрение "в неосторожном нанесении тяжкого телесного повреждения по предварительному сговору группой лиц".
- Однако позже, после смерти ребенка, дело переквалифицировали на умышленное убийство.
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