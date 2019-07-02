Суд оставил под стражей второго подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика

Киевский апелляционный суд оставил под стражей второго полицейского, подозреваемого в убийстве пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком - Ивана Приходько.

Как сообщает пресс-служба суда, такое решение было принято 1 июля.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева от 4 июня 2019 оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Таким образом, Приходько избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток, сроком до 30 июля.

25 июня Киевский апелляционный суд также оставил под стражей до 30 июля работника полиции, подозреваемого в убийстве Тлявова, Владимира Петровца.

Приходько и Петровец подозреваются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. ч. 2, 4 ст. 296 ( "Хулиганство"), п 2, 12 ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины.

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Напомним: