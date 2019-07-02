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ГПУ подтвердила: Клюева задержат, как только он приедет в Украину

Вторник, 2 июля 2019, 19:54
ГПУ подтвердила: Клюева задержат, как только он приедет в Украину

Бывший депутат от "Партии регионов" и эксглава Администрации президента Виктора Януковича Андрей Клюев находится в розыске и есть решение суда о его задержании.

Об этом рассказал начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк Громадському.

"Есть постановление о задержании и доставке в суд. Конечно, оно должно реализовываться", - подтвердил Горбатюк.

Кроме того, по его словам, как сообщает издание, Клюев в мае этого года информировал Интерпол о том, что он находится в России, а именно в селе Шульгино Одинцовского района Москвы.

Клюев находится в национальном розыске по запросу Службы безопасности. Ему инкриминируют присвоение имущества, превышение власти и незаконное препятствование митингам. Датой его исчезновения указано 28 февраля 2014 года.

Напомним:

  • 23 июня Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать Андрея Клюева в связи с тем, что он не проживал на территории Украины в течение последних 5 лет, с 2014 года.
  • 1 июля Верховный суд разъяснил, что обязал Центризбирком повторно рассмотреть документы о регистрации Клюева кандидатом в нардепы.
  • 2 июля комиссия зарегистрировала Клюева кандидатом в нардепы. В ЦИК отметили, что решение приняли большинством голосов во исполнение постановления Верховного суда.

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Темы: КлюевГенпрокуратуравиборы
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