ГПУ подтвердила: Клюева задержат, как только он приедет в Украину
Бывший депутат от "Партии регионов" и эксглава Администрации президента Виктора Януковича Андрей Клюев находится в розыске и есть решение суда о его задержании.
Об этом рассказал начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк Громадському.
"Есть постановление о задержании и доставке в суд. Конечно, оно должно реализовываться", - подтвердил Горбатюк.
Кроме того, по его словам, как сообщает издание, Клюев в мае этого года информировал Интерпол о том, что он находится в России, а именно в селе Шульгино Одинцовского района Москвы.
Клюев находится в национальном розыске по запросу Службы безопасности. Ему инкриминируют присвоение имущества, превышение власти и незаконное препятствование митингам. Датой его исчезновения указано 28 февраля 2014 года.
Напомним:
- 23 июня Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать Андрея Клюева в связи с тем, что он не проживал на территории Украины в течение последних 5 лет, с 2014 года.
- 1 июля Верховный суд разъяснил, что обязал Центризбирком повторно рассмотреть документы о регистрации Клюева кандидатом в нардепы.
- 2 июля комиссия зарегистрировала Клюева кандидатом в нардепы. В ЦИК отметили, что решение приняли большинством голосов во исполнение постановления Верховного суда.