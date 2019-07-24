Порошенко пришел в ГБР на день раньше назначенного допроса

Источник: собеседник "Украинской правды" в ГБР

Пятый президент Петр Порошенко пришел в Государственное бюро расследований на день раньше назначенного допроса.

Детали: По данным источников УП, Порошенко общается со следователями. Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко пока не выходит на связь. Ранее было известно, что Государственное бюро расследований повторно вызвало Порошенко на допрос в качестве свидетеля на 25 июля.

В пресс-службе ГБР официально подтвердили только, что Порошенко находится в помещении Государственного бюро расследований. В то же время, в ведомстве пока не объясняют, что именно Порошенко делает в ГБР, почему его туда пустили, предупреждал ли он о своем намерении.

Спикер ГБР Анжелика Иванова: "Он сейчас в ГБР. Он пришел не на допрос. Для чего - эту информацию мы сейчас выясняем. Допрос назначен на завтра, на 25 июля".

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