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Порошенко пришел в ГБР на день раньше назначенного допроса

Среда, 24 июля 2019, 13:57
Порошенко пришел в ГБР на день раньше назначенного допроса

Источник: собеседник "Украинской правды" в ГБР

Пятый президент Петр Порошенко пришел в Государственное бюро расследований на день раньше назначенного допроса.

Детали: По данным источников УП, Порошенко общается со следователями. Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко пока не выходит на связь. Ранее было известно, что Государственное бюро расследований повторно вызвало Порошенко на допрос в качестве свидетеля на 25 июля.

В пресс-службе ГБР официально подтвердили только, что Порошенко находится в помещении Государственного бюро расследований. В то же время, в ведомстве пока не объясняют, что именно Порошенко делает в ГБР, почему его туда пустили, предупреждал ли он о своем намерении.

Спикер ГБР Анжелика Иванова: "Он сейчас в ГБР. Он пришел не на допрос. Для чего - эту информацию мы сейчас выясняем. Допрос назначен на завтра, на 25 июля".

История вопроса:

  • Впервые Порошенко вызвали на допрос на 17 июля, 9:30. Соответствующая повестка была обнародована 11 июля.
  • Адвокат Порошенко Игорь Головань объяснял, что его подзащитный не пойдет в ГБР до выборов.
  • Порошенко вызвали в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузня на Рыбальском" (№62019000000000713).
  • 15 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что сторонники Порошенко ворвались в здание бюро, чтобы повлиять на это дело.
  • Он также возмутился, что в Государственном бюро расследований произошла утечка информации по делу, в котором фигурирует Порошенко.

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоГБР
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