Порошенко пришел в ГБР на день раньше назначенного допроса
Источник: собеседник "Украинской правды" в ГБР
Пятый президент Петр Порошенко пришел в Государственное бюро расследований на день раньше назначенного допроса.
Детали: По данным источников УП, Порошенко общается со следователями. Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко пока не выходит на связь. Ранее было известно, что Государственное бюро расследований повторно вызвало Порошенко на допрос в качестве свидетеля на 25 июля.
В пресс-службе ГБР официально подтвердили только, что Порошенко находится в помещении Государственного бюро расследований. В то же время, в ведомстве пока не объясняют, что именно Порошенко делает в ГБР, почему его туда пустили, предупреждал ли он о своем намерении.
Спикер ГБР Анжелика Иванова: "Он сейчас в ГБР. Он пришел не на допрос. Для чего - эту информацию мы сейчас выясняем. Допрос назначен на завтра, на 25 июля".
История вопроса:
- Впервые Порошенко вызвали на допрос на 17 июля, 9:30. Соответствующая повестка была обнародована 11 июля.
- Адвокат Порошенко Игорь Головань объяснял, что его подзащитный не пойдет в ГБР до выборов.
- Порошенко вызвали в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузня на Рыбальском" (№62019000000000713).
- 15 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что сторонники Порошенко ворвались в здание бюро, чтобы повлиять на это дело.
- Он также возмутился, что в Государственном бюро расследований произошла утечка информации по делу, в котором фигурирует Порошенко.