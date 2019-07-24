У Порошенко заявляют, что в ГБР нет производств в отношении него

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Среда, 24 июля 2019, 15:30

В партии "Европейская солидарность" заявляют, что Петр Порошенко прибыл в Государственное бюро расследований, "с готовностью ответить на все вопросы следователей, однако следователи оказались не подготовленными к общению".

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте политсилы.

В "ЕС" утверждают, что Порошенко в ГБР "подтвердили, что никаких производств по нему не существует".

"В ходе беседы в ГБР адвокатом Порошенко была отмечена необходимость ответственности бывшего соратника Виктора Януковича Андрея Портнова о постоянной утечке информации из Государственного бюро расследований и по заведомо ложным сообщениях о преступлении", - говорится в сообщении.

В политсиле также заявляют, что "никаких следственных действий по Порошенко в ГБР на 25 июля не запланировано".

В ГБР в свою очередь заявили, что эти слова Порошенко не соответствуют действительности, допрос должен состояться.

"Это не соответствует действительности. Должно состояться следственное действие, а именно допрос Петра Порошенко в качестве свидетеля, так как это и было запланировано завтра 25 июля", - сказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова в комментарии "Украинской правде".

Относительно уголовным производств, то Иванова объяснила, что в ГБР нет уголовных производств против Петра Порошенко, а есть - по фактам возможных противоправных действий, в том числе и 5-го президента Украины.

"У нас есть уголовные производства, где фигурирует Петр Порошенко, у нас есть уголовные производства по факту возможных противоправных действий, в том числе, его", - отметила Иванова.

Напомним:

  • Пятый президент Петр Порошенко пришел в Государственное бюро расследований 24 июля, на день раньше запланированного допроса.
  • В Государственном бюро расследований заявили, что Порошенко приходил в ведомство и просил провести его допрос на день раньше.
  • Порошенко вызвали в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузня на Рыбальском" (№62019000000000713).
  • Впервые его вызвали на допрос на 17 июля, 9:30. Соответствующая повестка была обнародована 11 июля.
  • Адвокат Порошенко Игорь Головань объяснял, что его подзащитный не пойдет в ГБР до выборов.
  • 15 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что сторонники Порошенковорвались в здание бюро, чтобы повлиять на это дело.
  • Он также возмутился, что в Государственном бюро расследований произошла утечка информации по делу, в котором фигурирует Порошенко.

Украинская правда

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Темы: Порошенко ГБР


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