У Порошенко заявляют, что в ГБР нет производств в отношении него

В партии "Европейская солидарность" заявляют, что Петр Порошенко прибыл в Государственное бюро расследований, "с готовностью ответить на все вопросы следователей, однако следователи оказались не подготовленными к общению".

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте политсилы.

В "ЕС" утверждают, что Порошенко в ГБР "подтвердили, что никаких производств по нему не существует".

"В ходе беседы в ГБР адвокатом Порошенко была отмечена необходимость ответственности бывшего соратника Виктора Януковича Андрея Портнова о постоянной утечке информации из Государственного бюро расследований и по заведомо ложным сообщениях о преступлении", - говорится в сообщении.

В политсиле также заявляют, что "никаких следственных действий по Порошенко в ГБР на 25 июля не запланировано".

В ГБР в свою очередь заявили, что эти слова Порошенко не соответствуют действительности, допрос должен состояться.

"Это не соответствует действительности. Должно состояться следственное действие, а именно допрос Петра Порошенко в качестве свидетеля, так как это и было запланировано завтра 25 июля", - сказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова в комментарии "Украинской правде".

Относительно уголовным производств, то Иванова объяснила, что в ГБР нет уголовных производств против Петра Порошенко, а есть - по фактам возможных противоправных действий, в том числе и 5-го президента Украины.

"У нас есть уголовные производства, где фигурирует Петр Порошенко, у нас есть уголовные производства по факту возможных противоправных действий, в том числе, его", - отметила Иванова.

Напомним: