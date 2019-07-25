Украина задержала танкер, которым Россия блокировала корабли возле Керчи

69633 просмотра
Четверг, 25 июля 2019, 14:08

Источник: сообщение СБУ

Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер "NEYMA", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе.

Прямая речь: "24 июля, по информации украинских пограничников, в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер "NIKA SPIRIT", который по номеру ІМО – 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS, идентифицировано как уже известный танкер" NEYMA ", который был использован для перекрытия Керченского пролива".

Танкер
Танкер "NEYMA" в Керченском проливе

"Сейчас группой следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников на задержанном танкере закончено санкционированные украинским судом следственные действия – обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов из судна, записей радио переговоров во время конфликта, бортовых журналов. Допрошены члены судокоманды, изъяты документы необходимые для установления истины в производстве.

Указанное судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте".

Детали: Следствие считает, что вопреки нормам международного морского права военнослужащие пограничных войск Федеральной службы безопасности РФ незаконно, с применением оружия заблокировали движение украинских военных кораблей во время прохода Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе с помощью танкера "NEYMA".

С целью сокрытия причастности к блокированию кораблей россияне изменили танкеру "NEYMA" название на "NIKA SPIRIT".

 
Танкер под названием "NIKA SPIRIT"

Знать больше: Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и захват украинских кораблей

Пленные моряки: где они сейчас, что их ждет и как Украина будет их освобождать

История вопроса:

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • Оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово". 
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
  • 25 мая 2019 года постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должен осуществить Россия и обязал РФ отпустить захваченных моряков.
  • 25 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о судьбе задержанных в Керченском проливе украинских моряков находится за пределами юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву, в связи с чем в РФ отказываются выполнять его приказ.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: моряки Росcия Керчь


powered by lun.ua
Материалы по теме
В РФ заявили, что решения по украинским морякам ещё нет 24 июля 2019, 16:44
Скоро будем встречать моряков на родине – Денисова 24 июля 2019, 15:22
ФСБ РФ закончила "следствие" по украинским морякам 24 июля 2019, 13:35
Все новости
Главные новости
Возле ДБР на машину Порошенко запрыгнул человек, завязалась драка
Порошенко рассказал, как прошел допрос в ГБР
Экипаж задержанного в Украине танкера возвращается в РФ
Порошенко все-таки приехал в ГБР
Все новости
здоровье

Нужно ли "выгонять шлаки": очищение организма и детокс-диеты

психология

8 самых распространенных признаков депрессии

здоровье

Салоны маникюра, татуировки, инъекции "красоты": как уберечься от гепатита

Поиск по сайту
Архив
Весь архів