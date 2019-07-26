Кличко говорит, что вместе с братом подал в суд на "1+1"
Источник: Твиттер Виталия Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко говорит, что вместе с братом Владимиром подал иск в суд на телеканал "1+1" из-за обвинений в рейдерстве недвижимости.
Прямая речь: "Ложь, манипуляции, откровенно сфабрикованная информация. Я и мой брат подали иск в суд на канал 1+1, который поливает нас грязью.
Мне все равно на разных "претендентов" на должность главы КГГА и их амбиции, но очернять мою репутацию я не позволю. Буду защищаться законными методами ".
Позиция телеканала 1 + 1: "За последний месяц в СМИ в очередной раз появляется информация о намерениях Виталия Кличко и его брата Владимира подать в суд на телеканал "1 + 1". Это уже не первое заявление действующего мэра Киева, однако телеканал "1 + 1", по-прежнему не получал никаких официальных документов по этому поводу".
"В случае получения иска, мы готовы отстаивать свои права в суде. Еще раз подчеркиваем: в своей редакционной политике журналисты канала "1 + 1" руководствуются фактами".
Что было раньше: Телеканал "1+1" в июне опубликовал сюжет о том, что братья Кличко якобы причастны к афере с рейдерством здания в центре Киева.
По данным источников УП, гендиректор 1+1 media Александр Ткаченко является одним из претендентов на должность глави Киевской городской государственной администрации, которую сейчас занимает Кличко.
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История вопроса:
- О необходимости разделения должностей мэра Киева и председателя КГГА заявлял глава Офиса президента Андрей Богдан.
- По данным УП, в партии "Слуга народа" рассматривают две кандидатуры на пост главы Киевской городской госадминистрации: Ткаченко, который проходит в Верховную Раду по списку "Слуги народа" под №9 и бизнесмена Андрея Холодова – №22 в избирательном списке.
- 5 июля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет инициировать досрочные выборы мэра столицы, если Верховная Рада примет решение о распределении полномочий мэра и главы Киевской администрации.
- 24 июля стало известно, что Офис президента Владимира Зеленского просит Кабинет министров уволить Виталия Кличко от должности главы КГГА.
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