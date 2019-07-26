Кличко каже, що разом із братом подав до суду на "1+1"
Джерело: Твіттер Віталія Кличка
Міський голова Києва Віталій Кличко каже, що разом із братом Володимиром подав позов до суду на телеканал "1+1" через звинувачення в рейдерстві нерухомості.
Пряма мова: "Брехня, маніпуляції, відверто сфабрикована інформація. Я і мій брат подали позов до суду на канал 1+1, який поливає нас брудом.
Мені байдуже на різних "претендентів" на посаду голови КМДА і їх амбіції, але очорняти мою репутацію я не дозволю. Буду захищатися законними методами".
Позиція телеканалу 1+1: "За останній місяць в ЗМІ в черговий раз з'являється інформація про наміри Віталія Кличка і його брата Володимира подати в суд на телеканал "1+1". Це вже не перша заява чинного мера Києва, однак телеканал "1+1", як і раніше, не отримував ніяких офіційних документів з цього приводу".
"У разі отримання позову, ми готові відстоювати свої права в суді. Ще раз підкреслюємо: у своїй редакційній політиці журналісти каналу "1+1" керуються фактами".
Що було раніше: Телеканал "1+1" у червні опублікував сюжет про те, що брати Клички нібито причетні до афери з рейдерством будівлі у центрі Києва.
За даними джерел УП, гендиректор 1+1 media Олександр Ткаченко є одним із претендентів на посаду голови Київської міської державної адміністрації, яку наразі обіймає Кличко.
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Історія питання:
- Про необхідність розділення посад мера Києва і голови КМДА заявляв глава Офісу президента Андрій Богдан.
- За даними УП, у партії "Слуга народу" розглядають дві кандидатури на пост голови Київської міської держадміністрації: Олександра Ткаченка, який проходить у Верховну Раду за списком "Слуги народу" під №9 та бізнесмена Андрія Холодова - №22 у виборчому списку.
- 5 липня мер Києва Віталій Кличко заявив, що ініціюватиме дострокові вибори мера столиці, якщо Верховна Рада прийме рішення про розподіл повноважень мера та голови Київської адміністрації.
- 24 липня стало відомо, що Офіс президента Володимира Зеленського просить Кабінет міністрів звільнити Віталія Кличка з посади голови КМДА.