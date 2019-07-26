Кличко каже, що разом із братом подав до суду на "1+1"

Джерело: Твіттер Віталія Кличка

Міський голова Києва Віталій Кличко каже, що разом із братом Володимиром подав позов до суду на телеканал "1+1" через звинувачення в рейдерстві нерухомості.

Пряма мова: "Брехня, маніпуляції, відверто сфабрикована інформація. Я і мій брат подали позов до суду на канал 1+1, який поливає нас брудом.

Мені байдуже на різних "претендентів" на посаду голови КМДА і їх амбіції, але очорняти мою репутацію я не дозволю. Буду захищатися законними методами".

Позиція телеканалу 1+1: "За останній місяць в ЗМІ в черговий раз з'являється інформація про наміри Віталія Кличка і його брата Володимира подати в суд на телеканал "1+1". Це вже не перша заява чинного мера Києва, однак телеканал "1+1", як і раніше, не отримував ніяких офіційних документів з цього приводу".

"У разі отримання позову, ми готові відстоювати свої права в суді. Ще раз підкреслюємо: у своїй редакційній політиці журналісти каналу "1+1" керуються фактами".

Що було раніше: Телеканал "1+1" у червні опублікував сюжет про те, що брати Клички нібито причетні до афери з рейдерством будівлі у центрі Києва.

За даними джерел УП, гендиректор 1+1 media Олександр Ткаченко є одним із претендентів на посаду голови Київської міської державної адміністрації, яку наразі обіймає Кличко.

Знати більше: Києве мій! Як Зеленський збирається посунути Кличка

Історія питання: