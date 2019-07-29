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Понедельник, 29 июля 2019, 17:45

Источник: сайт Министерства юстиции

Министерство юстиции перестало обновлять реестр коррупционеров, потому что теперь Национальное агентство по предупреждению коррупции ведет и обновляет этот реестр.

Прямая речь: "Сведения о лицах, привлеченных к уголовной, административной, дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также о юридических лицах, в отношении которых применены меры уголовно-правового характера в связи с совершением коррупционного правонарушения, вносятся в единый госреестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, которое формирует и ведет НАПК."

Детали: До начала ведения НАПК реестра коррупционеров, на Минюст были возложены полномочия вести данный реестр.

В связи с прекращением ведения министерством данного реестра, Минюст советует обращаться за справками о совершении коррупционных преступлений в НАПК.

Что было раньше: Opendatabot сообщил, что Минюст перестал публиковать реестр коррупционеров в формате открытых данных и эти данные теперь не обновляются.

Реестр НАПК, в отличие от министерского, закрытый, поэтому данные нацагентства невозможно обработать автоматически.

В платформе опасались, что недоступность реестра потенциально откроет возможность для почти 24 тыс. коррупционеров вернуться на госслужбу.

История вопроса:

  • 6 февраля 2019 года Национальное агентство по предупреждению коррупции запустило единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Украинская правда

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Темы: коррупция НАПК


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