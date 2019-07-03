Комитет Рады поддержал химическую кастрацию насильников детей

5174 просмотра
Среда, 3 июля 2019, 18:49

Парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал народным депутатам поддержать в целом законопроект №6607, внедряющий Единый реестр лиц, осужденных за половые преступления в отношении детей, и усиливает ответственность за эти преступления.

Об этом написала пресс служба Национальной полиции.

Сообщается, что проект закона рассмотрели после того, как электронная петиция о защите детей от сексуального насилия набрала необходимое количество голосов на сайте Верховной Рады.

В проекте закона, согласно петиции, говорится о том, что реестр будет "полузакрытым" и будет способствовать недопущению в детские учреждения лиц с судимостью за сексуальное насилие над детьми.

"Доступ к реестру будут иметь правоохранительные органы и Минюст. Право на получение информации из реестра будут иметь руководители детских учреждений", - отмечают в петиции.

Кроме того, законопроект предусматривает химическую кастрацию, которую авторы закона определяют как "введение медицинских препаратов в организм человека, которые снижают половое влечение и действуют в течение определенного времени".

"Это не наказание, а добровольное мероприятие медицинского характера, предусмотренное для лиц, которые: 1.Совершили особо тяжкое половое преступление против ребенка 2. Имеют поставленный психиатрами диагноз – педофилия", – пояснили в петиции.

В то же время, председатель Нацполиции Сергей Князев отметил, что правоохранители поддерживают законопроект "стопроцентно".

Ранее на создании "единого реестра педофилов" настаивал Департамент борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми.

Кроме того, правоохранители сообщали, что с начала этого года в Украине убито более 50 детей, и просили нардепов поддержать проект №6607.

Напомним:

  • 23 июня в Киеве в озере Вырлица нашли убитым 9-летнего мальчика. В полиции сообщили, что на теле ребенка "многочисленные колото-резаные раны".
  • 19 июня при обыске в одном из домохозяйств в Одесской области полицейские обнаружили тело 11-летней девочки в выгребной яме.
  • Задержанный сосед признался, что затянул ее к себе во двор, пытался изнасиловать, а когда она стала сопротивляться - задушил и нанес несколько резаных ран.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Верховная Рада петиция педофилы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Богомолец рассказала, почему борется с матом: Украинцы никогда не матерились 3 июля 2019, 12:10
Парубий жалуется, что Зеленский срывает дедлайны 3 июля 2019, 10:33
ЦИК отказывала Шарию, почитав СМИ: пограничники не смогли сказать, где он 2 июля 2019, 20:14
Все новости
Главные новости
Комитет Рады поддержал химическую кастрацию насильников детей
Предвыборная делегация ПАСЕ досрочно прекратила работу в Украине
СБУ проверяет, где были Клюев, Шарий и Кузьмин с 2014 года
Президент ПАСЕ: Киев обязан пригласить Ассамблею наблюдать за выборами
Все новости
тест

Боитесь отравиться летом? Проверьте, насколько вы рискуете

здоровье

Целлюлит: как избавиться и почему возникает

Опыт

9 лет с болезнью Лайма. Личный опыт

Поиск по сайту
Архив
Весь архів