Супрун дала советы новой Раде: как не сорвать голос и приседать в кулуарах

И.о. министра Ульяна Супрун дала несколько советов будущим нардепам Верховной Рады относительно того, как сохранить здоровье и справляться с любыми испытаниями.

Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, вскоре депутаты 9-го созыва Рады складут присягу и начнут богатую на стресс работу.

"Мы проанализировали возможные риски для здоровья и собрали советы, как их уменьшить, чтобы справляться с любыми испытаниями (будь то процесс голосования бюджета, или общение с детективами НАБУ)", - сказала Супрун.

Она добавила, что первая порция советов касаются собственного здоровья:

Питайтесь сбалансировано. Рацион должен быть построен на минимально обработанной растительной пище, крупах, цельнозерновом хлебе, маслах и различных источниках белка. Поскольку ежедневное употребление красного или процесованого мяса увеличивает риск рака.

Если вы захотите объявить протестную голодовку, не держите его дольше, чем 2 суток. В рамках этого периода голодать полезно.

Мойте руки. Здороваться за руку нужно учитывая этикет и полезно, учитывая сетевание и дружеские отношения. Но помните, что через грязные руки передаются гепатит А, вирус гриппа и другие вирусы простудных заболеваний, Salmonella и кишечная палочка. Мыть руки нужно каждый раз после туалета, после прихода на работу, перед едой.

Регулярно посещайте семейного врача. Семейный врач поможет следить за давлением, распознает преддиабетическое состояние, направит на прививку, даст электронный рецепт для бесплатного получения препаратов по программе "Доступные лекарства".

Вакцинируйтесь. С началом сессии следует пройти прививку от гриппа, ведь большое скопление людей - это лучшая ситуация для распространения вируса. Вы можете сделать также прививки от гемофильной инфекции типа В. каждые десять лет, начиная с 18 следует делать прививки от столбняка и дифтерии. Они в амбулаториях, и бесплатные.

Гуляйте, но не прогуливает заседания. Длительное сидение вредит здоровью: оно меняет осанку, ухудшает кровообращение в малом тазу и ногах, сводит на нет энергозатраты и приводит к набору веса. Поэтому в кулуарах и комитетах делайте приседания, отжимания, планки, выходите на пробежку в Мариинский парк, а не стойте или снова сидеть.

Откажитесь от курения. Это зависимость от вещества, без которой мозг находится в состоянии упадка, рассеянности и тревожности. Именно курение является причиной того, что без сигареты плохо. Кроме этого, курение повышает общую преждевременную смертность, смертность от 17 видов рака, способствует развитию атеросклероза, целлюлита, старению кожи и болезни периферических сосудов.

Сведите потребление алкоголя к минимуму, а лучше откажитесь вообще. Безопасной дозы алкоголя не существует. Болезни, связанные с алкоголем, является одной из ведущих причин смертности в Украине.

Соблюдайте правила дорожного движения. Из отеля "Киев" можно безопасно и быстро добраться до рабочего места. В других случаях придется либо пользоваться общественным транспортом, или автомобилем. В автомобиле следует быть пристегнуты даже на заднем сиденье, не отвлекаться по телефону и соблюдать правила дорожного движения.

"Нет" каблукам. Если протокол не требует определенного типа обуви, то женщины-депутаты имеют право ходить в любом. Высокие каблуки увеличивают риск травмы ног, ослабление сухожилий, деформируют стопу, а тесная неудобная обувь вредит кровообращения и работоспособности.

Берегите горло. Говорить с трибуны трудно, особенно если приходится кричать. Уберечь голосовые связки от боли помогут регулярные вокальные упражнения, разогрев, занятия спортом и тренировки дыхания, нахождение собственного голоса, несколько ниже, чем вы привыкли говорить. В случае дисфонии (срыва голосовых связок) важно не срываться на шепот и крики, избегать алкоголя и кофеина, и пить достаточно воды или чая.

Шануйтеся. Не допускайте буллинг, агрессии и притязаний. Они угрозами на рабочем месте, создающие токсическое атмосферу. Это отражается, в конечном итоге, на психическом и физическом состоянии работников, и моделях поведения, принятых в обществе.

Работайте в соответствии со своими биоритмами. Работа ночью над законопроектами или изучением законодательной базы - вещь нужная, но вредная для здоровья. Хронический недостаток сна приводит к развитию тревожности, сердечно-сосудистых заболеваний, увеличивает вероятность развития опухолей. Работайте настойчиво в свое рабочее время.

Улучшайте память без ноотропов. Изучить множество законов и решений суда, которые отменяют - большая задача, особенно для новых лиц в политике. Лучше память стимулируют такие вещи: делать что-то одно, а не переключаться на многие задачи, изучить материал и его применить, хотя бы рассказать кому-то, строить ассоциации, делать записи от руки, рисовать модели (а не выдумывать схемы), достаточно спать и полноценно питаться.

Не откладывайте дела на потом. Не только потому, что работа созыва может быть досрочно прекращена, а потому, что прокрастинация является одним из путей развития сердечно-сосудистых и ментальных болезней. Ведь человек постоянно испытывает стресс и чувство, что-то теряется, а стресс отражается в теле.

Не делайте несколько дел одновременно. Например, ведение бизнеса, развитие страницы в Instagram, и работа над законопроектами одновременно подрывать ваше здоровье, и мешать здоровому сну и физической активности. Мозг лучше делает что-то одно в определенный промежуток времени.

Не сгорите на работе. Выгорание - это состояние хронического стресса и разочарование, когда многие работе не приводит к должных результатов, вознаграждения, признания или изменений. Оно проявляется психически и физически и увеличивает риск хронических болезней и депрессии, а также циничного отношения к работе.

По словам руководительницы Минздрава, эти советы могут применять не только новоизбранные депутаты и депутата, но и все граждане. Потому что депутаты такие же люди, как и остальные, подчеркнула Супрун.

Напомним