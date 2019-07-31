Супрун дала поради новій Раді: як не зірвати голос і присідати в кулуарах

В.о. міністра Уляна Супрун дала кілька порад майбутнім нардепам Верховної Ради щодо того, як зберегти здоров'я і справлятися з будь-якими випробуваннями.

Про це вона написала у Facebook.

За її словами, невдовзі депутати і депутатки 9-го скликання Ради складуть присягу і почнуть багату на стрес роботу.

"Ми проаналізували можливі ризики для здоров’я та зібрали поради, як їх зменшити, аби справлятися з будь-якими випробуваннями (чи це процес голосування бюджету, чи спілкування з детективами НАБУ)", - сказала Супрун.

Вона додала, що перша порція порад стосуються власного здоров‘я:

Харчуйтеся збалансовано. Раціон має бути побудований на мінімально обробленій рослинній їжі, крупах, цільнозерновому хлібі, оліях та різних джерелах білка. Натомість щоденне вживання червоного чи процесованого м’яса збільшує ризик раку.

Якщо ви захочете проголосити протестне голодування, не тримайте його довше, ніж 2 доби. У межах цього періоду голодувати корисно.

Мийте руки. Вітатися за руку потрібно з огляду на етикет і корисно з огляду на мережування і дружні стосунки. Але пам’ятайте, що через брудні руки передаються гепатит А, вірус грипу та інші віруси застудних захворювань, Salmonella та кишкова паличка. Мити руки треба щоразу після туалету, після приходу на роботу, перед споживанням їжі.

Регулярно відвідуйте сімейного лікаря. Сімейний лікар допоможе стежити за тиском, розпізнає переддіабетичний стан, направить на щеплення, дасть електронний рецепт для безоплатного отримання препаратів за програмою "Доступні ліки".

Вакцинуйтеся. З початком сесії слід пройти щеплення від грипу, адже велике скупчення людей — це найкраща ситуація для поширення вірусу. Ви можете зробити також щеплення від гемофільної інфекції типу В. Щодесять років, починаючи з 18, слід робити щеплення від правця і дифтерії. Вони є в амбулаторіях, і безоплатні.

Гуляйте, але не прогулюйте засідання. Тривале сидіння шкодить здоров’ю: воно змінює поставу, погіршує кровообіг в малому тазу і ногах, зводить нанівець енерговитрати і призводить до набору ваги. Тому у кулуарах і комітетах робіть присідання, відтискання, планки, виходьте на пробіжку в Маріїнський парк, а не стійте чи знову сидіть.

Відмовтеся від куріння. Це залежність до речовини, без якої мозок знаходиться в стані занепаду, розсіяності і тривожності. Саме куріння є причиною того, що без сигарети погано. Крім цього, куріння підвищує загальну передчасну смертність, смертність від 17 видів раку, сприяє розвитку атеросклерозу, целюліту, старінню шкіри і хворобам периферійних судин.

Зведіть споживання алкоголю до мінімуму, а краще відмовтеся взагалі. Безпечної дози алкоголю не існує. Хвороби, пов’язані з алкоголем, є однією з провідних причин смертності в Україні.

Дотримуйтеся правил дорожнього руху. З готелю "Київ" можна безпечно і швидко дістатися робочого місця. В інших випадках доведеться або користуватися громадським транспортом, або автомобілем. В автомобілі слід бути пристібнутими навіть на задньому сидінні, не відволікатися через телефон і дотримуватися правил дорожнього руху.

"Ні" підборам. Якщо протокол не вимагає певного типу взуття, то депутатки мають право ходити в будь-якому. Високі підбори збільшують ризик травми ніг, послаблення сухожиль, деформують стопу, а тісне незручне взуття шкодить кровообігу і працездатності.

Бережіть горло. Говорити з трибуни важко, особливо якщо доводиться кричати. Уберегти голосові зв’язки від болю допоможуть регулярні вокальні вправи, розігрів, заняття спортом і тренування дихання, віднайдення власного голосу, який дещо нижчий, ніж ви звикли говорити. В разі дисфонії (зриву голосових зв’язок) важливо не зриватися на шепіт і крики, уникати алкоголю і кофеїну, і пити достатньо води або чаю.

Шануйтеся. Не допускайте булінгу, агресії та домагань. Вони є загрозами на робочому місці, що створюють токсичну атмосферу. Це відбивається, зрештою, на психічному та фізичному стані працівників, і моделях поведінки, прийнятих в суспільстві.

Працюйте відповідно до своїх біоритмів. Робота вночі над законопроектами чи вивченням законодавчої бази — річ потрібна, але шкідлива для здоров’я. Хронічний брак сну призводить до розвитку тривожності, серцево-судинних захворювань, збільшує імовірність розвитку пухлин. Працюйте наполегливо у свій робочий час.

Покращуйте пам’ять без ноотропів. Вивчити безліч законів і рішень суду, що їх скасовують — неабияка задача, особливо для нових облич в політиці. Найкраще пам’ять стимулюють такі речі: робити щось одне, а не переключатися на багато задач, вивчити матеріал і його застосувати, хоча б розповісти комусь, будувати асоціації, робити записи від руки, малювати моделі (а не вигадувати схеми), достатньо спати і повноцінно харчуватися.

Не відкладайте справи на потім. Не лише тому, що робота скликання може бути достроково припинена, а тому, що прокрастинація є одним із шляхів розвитку серцево-судинних і ментальних хвороб. Адже людина постійно переживає стрес і відчуття, що щось втрачається, а стрес відбивається в тілі.

Не робіть кілька справ одночасно. Наприклад, ведення бізнесу, розвиток сторінки в Instagram, та робота над законопроектами водночас підриватимуть ваше здоров’я, і заважатимуть здоровому сну і фізичній активності. Мозок найкраще робить щось одне в певний проміжок часу.

Не згоріть на роботі. Вигорання — це стан хронічного стресу і розчарування, коли багато роботи не призводить до належних результатів, винагороди, визнання чи змін. Воно проявляється психічно і фізично та збільшує ризик хронічних хвороб та депресії, а також цинічного ставлення до роботи.

За словами очільниці МОЗ, ці поради можуть застосовувати не лише новообрані депутати і депутатки, а й всі громадяни. Бо депутати такі самі люди, як і решта, наголосила Супрун.

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