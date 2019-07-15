Зеленский пригласил Лукашенко в Украину

Источник: белорусское государственное информагентство БелТА.

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял приглашение президента Владимира Зеленского принять участие в форуме регионов 3-4 октября.

Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол: "Мы получили ряд позитивных сигналов от избранного президента Украины. Как вы знаете, Владимир Зеленский пригласил Александра Лукашенко на Форум регионов в Житомире. Наш президент подтвердил свое участие. Это станет важнейшим мероприятием в двусторонних отношениях".

Почему это важно: Президент Владимир Зеленский предложил главе государства-агрессора Владимиру Путину говорить напрямую в присутствии мировых лидеров и предложил в качестве площадки для встречи столицу Беларуси Минск. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение Зеленского встретиться лидерам Украины, России, США, Великобритании, Германии, Франции в Минске.

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