Зеленский пригласил Лукашенко в Украину
Источник: белорусское государственное информагентство БелТА.
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял приглашение президента Владимира Зеленского принять участие в форуме регионов.
Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол: "Мы получили ряд позитивных сигналов от избранного президента Украины. Как вы знаете, Владимир Зеленский пригласил Александра Лукашенко на Форум регионов в Житомире. Наш президент подтвердил свое участие. Это станет важнейшим мероприятием в двусторонних отношениях".
Почему это важно: Президент Владимир Зеленский предложил главе государства-агрессора Владимиру Путину говорить напрямую в присутствии мировых лидеров и предложил в качестве площадки для встречи столицу Беларуси Минск. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение Зеленского встретиться лидерам Украины, России, США, Великобритании, Германии, Франции в Минске.
История вопроса:
- 7 июля ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 24" Дмитрий Киселев анонсировал телемост "Надо поговорить" на 12 июля совместно с телеканалом NewsOne, который входит в медиа-группу кума Путина Виктора Медведчука.
- Зеленский заявил, что вместо телемоста с РФ надо говорить напрямую с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, и он готов к такому разговору с участием мировых лидеров в Минске.
- 8 июля после акций протеста NewsOne отменил телемарафон.
- Предыдущий Форум регионов Украины и Беларуси состоялся в октябре 2018 года в Гомеле. В нем участвовал пятый президент Украины Петр Порошенко.
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