Зеленский пригласил Лукашенко в Украину

1255 просмотров
Понедельник, 15 июля 2019, 12:47

Источник: белорусское государственное информагентство БелТА.

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял приглашение президента Владимира Зеленского принять участие в форуме регионов.

Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол: "Мы получили ряд позитивных сигналов от избранного президента Украины. Как вы знаете, Владимир Зеленский пригласил Александра Лукашенко на Форум регионов в Житомире. Наш президент подтвердил свое участие. Это станет важнейшим мероприятием в двусторонних отношениях".

Почему это важно: Президент Владимир Зеленский предложил главе государства-агрессора Владимиру Путину говорить напрямую в присутствии мировых лидеров и предложил в качестве площадки для встречи столицу Беларуси Минск. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение Зеленского встретиться лидерам Украины, России, США, Великобритании, Германии, Франции в Минске.

История вопроса:

  • 7 июля ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 24" Дмитрий Киселев анонсировал телемост "Надо поговорить" на 12 июля совместно с телеканалом NewsOne, который входит в медиа-группу кума Путина Виктора Медведчука.
  • Зеленский заявил, что вместо телемоста с РФ надо говорить напрямую с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, и он готов к такому разговору с участием мировых лидеров в Минске.
  • 8 июля после акций протеста NewsOne отменил телемарафон. 
  • Предыдущий Форум регионов Украины и Беларуси состоялся в октябре 2018 года в Гомеле. В нем участвовал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Беларусь Лукашенко Зеленский


powered by lun.ua
Материалы по теме
В столице самолет Минск-Киев со 139 пассажирами выкатился за взлетную полосу 13 июля 2019, 11:58
В Беларуси приговорили к двум годам колонии боевика ОРДО: сам сдался КГБ 10 июля 2019, 14:36
Лукашенко: Мы с Путиным дали ответ, войдет ли Беларусь в состав РФ 9 июля 2019, 13:04
Все новости
Главные новости
Оползень накрыл пляж в Одессе. Спасатели ищут под землей людей
Маршрутка и легковушка столкнулись на Киевщине, 3 человека погибли
"Слуга народа" заявила, что виновник смертельного ДТП – не ее член
Парубий рассказал о "сенсорной кнопке" для борьбы с кнопкодавством
Все новости
мимими

После этих фото вы влюбитесь в мышек!

исследование

Сколько времени в день можно "залипать" в соцсетях

исследование

Как мягкая пища изменила нашу речь

Поиск по сайту
Архив
Весь архів