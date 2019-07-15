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Зеленский пригласил Лукашенко в Украину

Понедельник, 15 июля 2019, 12:47

Источник: белорусское государственное информагентство БелТА.

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял приглашение президента Владимира Зеленского принять участие в форуме регионов 3-4 октября.

Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол: "Мы получили ряд позитивных сигналов от избранного президента Украины. Как вы знаете, Владимир Зеленский пригласил Александра Лукашенко на Форум регионов в Житомире. Наш президент подтвердил свое участие. Это станет важнейшим мероприятием в двусторонних отношениях".

Почему это важно: Президент Владимир Зеленский предложил главе государства-агрессора Владимиру Путину говорить напрямую в присутствии мировых лидеров и предложил в качестве площадки для встречи столицу Беларуси Минск. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение Зеленского встретиться лидерам Украины, России, США, Великобритании, Германии, Франции в Минске.

История вопроса:

  • 7 июля ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 24" Дмитрий Киселев анонсировал телемост "Надо поговорить" на 12 июля совместно с телеканалом NewsOne, который входит в медиа-группу кума Путина Виктора Медведчука.
  • Зеленский заявил, что вместо телемоста с РФ надо говорить напрямую с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, и он готов к такому разговору с участием мировых лидеров в Минске.
  • 8 июля после акций протеста NewsOne отменил телемарафон. 
  • Предыдущий Форум регионов Украины и Беларуси состоялся в октябре 2018 года в Гомеле. В нем участвовал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Темы: БеларусьЛукашенкоЗеленский
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