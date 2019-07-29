"Голос" призвал Зеленского отреагировать на ситуацию с Окружным судом Киева

Источник: сайт партии "Голос"

Обнародование разговоров судей Окружного админсуда Киева и выявленные факты возможного незаконного вмешательства суда в деятельность других органов власти требуют от президента Владимира Зеленского неотложных действий.

Прямая речь: "Чтобы доказать задекларированное перед выборами намеренние обновить судебную систему, призываем президента Владимира Зеленского публично изложить свою позицию, способствовать привлечению фигурантов дела к ответственности, гарантировать независимое расследование уголовных производств по фактам саботажа судебной реформы и связанных коррупционных схем, а также принять меры для остановки проведения конкурса на должность члена Высшей квалификационной комиссии судей от уполномоченного Верховной Рады по правам человека".

Детали: В партии считают, что такая реакция докажет готовность главы государства "отказаться от "ручной" судебной системы и по-настоящему перезагрузить судебную реформу".

По мнению "Голоса", промедление со стороны власти создает условия для ухода от ответственности фигурантов расследований и может свидетельствовать о намерении сохранить "карманные" суды.

В политической силе говорят, что омбудсмен Людмила Денисова "сама является фигуранткой расследования и должна быть уволена с должности парламентом, предназначенные под давлением ее представители в ВККС должны быть отозваны, а вынесенные под давлением приказы об увольнении членов ВККС - отменены".

Кроме того, "Голос" призвал Генпрокуратуру оперативно рассмотреть вопрос объявления подозрения главе и судьям ОАСК и другим фигурантам расследованных преступлений.

Прямая речь: "Эти шаги продемонстрируют готовность к настоящим изменениям, в том числе и в судебной ветви власти, за которые проголосовали украинцы на президентских и парламентских выборах".

Напомним:

Ранее Национальное антикоррупционное бюро обнародовало записи разговоров, на которых якобы судьи Окружного административного суда Киева, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.

Они обсуждают подачи исков в Окружной админсуд для остановки полномочий членов Высшего квалификационной комиссии судей, поиск лиц, от имени которых будут подаваться иски. Между прочим в разговорах речь идет об изменении состава ВККС и введении в состав комиссии лояльных лиц. Разговоры также касаются квалификационного оценивания, на которое несколько раз не являлись судьи ОАСК, и возможности избежать оценивания якобы по болезни. В разговорах также говорится о возможности использования ГБР для давления на судей.

Что было раньше: 26 июля стало известно, что НАБУ и ГПУ обыскивают Окружной административный суд Киева.

Позже правоохранители рассказали, что расследуют дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.

По версии следствия, председатель Окружного админсуда Вовк хотел избежать квалификационного оценивания и для этого "начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов ВККС".

Правоохранители подготовили подозрения руководству и 4 судьям ОАСК.

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