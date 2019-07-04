Коломойский рассказал, как уговаривал Януковича на ассоциацию с ЕС

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Четверг, 4 июля 2019, 10:59

Миллиардер Игорь Коломойский утверждает, что накануне Революции достоинства пытался убедить Виктора Януковича подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Об этом он заявил в интервью журналу НВ.

Коломойский рассказал, что говорил с Януковичем 27 ноября 2013 года, перед поездкой тогдашнего президента Украины в Вильнюс.

"Я его уговаривал, чтобы он подписал (Ассоциацию с ЕС). Я ему говорил, никакой ассоциации не будет, подпиши, да и все. Люди хотят подписать ассоциацию", – заявил олигарх.

"А он: "Нет"" А чего нет? "Ну, далеко зашел". Говорю: да ладно, объясните этому Путину, что ничего страшного, наоборот даже: и тут хорошо, и там хорошо", – добавил Коломойский.

По его мнению, "Янукович сам виноват в том, что произошло и что пришлось покинуть страну и все остальное".

При этом миллиардер дал понять, что не согласен с критикой его режима:

"А что было плохо при режиме Януковича?… Давайте обсудим, почему нет? Это ж тема нескончаемая. Что было плохо при Януковиче, до Майдана? Эта часть однозначно трактуется всеми".

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Темы: Коломойский Янукович евроинтеграция ассоциация Майдан


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