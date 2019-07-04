Коломойский о Гонтаревой: Зачем мне ее похищать – жениться тайно?
Олигарх Игорь Коломойский не намерен похищать бывшую главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву из Лондона, но готов организовать ее прилет в Украину.
Об этом он заявил в интервью журналу НВ.
Свое заявление в интервью Bihus.info о том, что в случае необходимости привезет Гонтареву в Украину "частным порядком", он объяснил, что речь шла о доброй воле.
"Речь не шла о том, чтобы ее просто вывезти", – отметил Коломойский.
"Она сказала, что, даже несмотря на запросы, вопросы и требования допроса в Генпрокуратуре или кто там ее вызывал, она не собирается никуда ехать. Да, я сказал, что может она не хочет ехать в каком-то принудительном порядке, – экстрадиция, еще чего-нибудь. Я сказал, что мы ее вывезем просто частным порядком: предоставим частный борт и привезем ее", – объяснил он.
"Если ей не хочется ехать в эконом-классе, когда ее будут экстрадировать", – добавил олигарх
Коломойский подчеркнул, что может это сделать только с согласия Гонтаревой.
По словам олигарха, он также готов предоставить экс-главе НБУ самолет, если она захочет прилететь в Украину на допрос:
"Она сказала, что не собирается сюда ехать, возвращаться. И если хотят, пусть приезжают и там допрашивают. Вдруг она согласится? Мы предоставим ей комфортные условия, чтобы она прилетела, допросилась и улетела".
Коломойский заверил, что похищать Гонтареву не собирается: "Зачем мне ее похищать? Для чего? Жениться на ней тайно?".
По словам олигарха, экс-глава НБУ "рассказывает сказки и делает из себя героиню".
"Ничего она не испугалась и ничего она не боится… А где вы видели, чтобы если человеку что-то грозило, он об этом открыто заявлял в интервью, еще и ведущим изданиям? Пусть она спит спокойно", – заявил он.
Напомним:
- Валерия Гонтарева заявила в недавнем интервью, что считает заявление Коломойского о намерении привезти ее в Украину частным порядком угрозой: "По-английски это kidnapping. Это преступление на территории Великобритании. Я хочу, чтобы это было всем понятно. Если со мной что-то случится, чтобы все знали почему".
- Гонтарева возглавляла НБУ в декабре 2610 года, когда национализировали "ПриватБанка", которым ранее владели Игорь Коломойський и Геннадий Боголюбов.
- В апреле 2019 года, уже перед сменой власти, Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского и отменил национализацию ПриватБанка. Это решение государство оспаривает.
- 16 мая и сам Коломойский вернулся в Украину. Он не был здесь с июня 2017 года.