Олигарх Игорь Коломойский не намерен похищать бывшую главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву из Лондона, но готов организовать ее прилет в Украину.

Об этом он заявил в интервью журналу НВ.

Свое заявление в интервью Bihus.info о том, что в случае необходимости привезет Гонтареву в Украину "частным порядком", он объяснил, что речь шла о доброй воле.

"Речь не шла о том, чтобы ее просто вывезти", – отметил Коломойский.

"Она сказала, что, даже несмотря на запросы, вопросы и требования допроса в Генпрокуратуре или кто там ее вызывал, она не собирается никуда ехать. Да, я сказал, что может она не хочет ехать в каком-то принудительном порядке, – экстрадиция, еще чего-нибудь. Я сказал, что мы ее вывезем просто частным порядком: предоставим частный борт и привезем ее", – объяснил он.

"Если ей не хочется ехать в эконом-классе, когда ее будут экстрадировать", – добавил олигарх

Коломойский подчеркнул, что может это сделать только с согласия Гонтаревой.

По словам олигарха, он также готов предоставить экс-главе НБУ самолет, если она захочет прилететь в Украину на допрос:

"Она сказала, что не собирается сюда ехать, возвращаться. И если хотят, пусть приезжают и там допрашивают. Вдруг она согласится? Мы предоставим ей комфортные условия, чтобы она прилетела, допросилась и улетела".

Коломойский заверил, что похищать Гонтареву не собирается: "Зачем мне ее похищать? Для чего? Жениться на ней тайно?".

По словам олигарха, экс-глава НБУ "рассказывает сказки и делает из себя героиню".

"Ничего она не испугалась и ничего она не боится… А где вы видели, чтобы если человеку что-то грозило, он об этом открыто заявлял в интервью, еще и ведущим изданиям? Пусть она спит спокойно", – заявил он.

Напомним: