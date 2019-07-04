Коломойский заявил, что Гонтареву не похитит, но повозить ее готов

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Четверг, 4 июля 2019, 11:41

Олигарх Игорь Коломойский не намерен похищать бывшую главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву из Лондона, но готов организовать ее прилет в Украину.

Об этом он заявил в интервью журналу НВ.

Свое заявление в интервью Bihus.info о том, что в случае необходимости привезет Гонтареву в Украину "частным порядком", он объяснил, что речь шла о доброй воле.

"Речь не шла о том, чтобы ее просто вывезти", – отметил Коломойский.

"Она сказала, что, даже несмотря на запросы, вопросы и требования допроса в Генпрокуратуре или кто там ее вызывал, она не собирается никуда ехать. Да, я сказал, что может она не хочет ехать в каком-то принудительном порядке, – экстрадиция, еще чего-нибудь. Я сказал, что мы ее вывезем просто частным порядком: предоставим частный борт и привезем ее", – объяснил он.

"Если ей не хочется ехать в эконом-классе, когда ее будут экстрадировать", – добавил олигарх

Коломойский подчеркнул, что может это сделать только с согласия Гонтаревой.

По словам олигарха, он также готов предоставить экс-главе НБУ самолет, если она захочет прилететь в Украину на допрос:

"Она сказала, что не собирается сюда ехать, возвращаться. И если хотят, пусть приезжают и там допрашивают. Вдруг она согласится? Мы предоставим ей комфортные условия, чтобы она прилетела, допросилась и улетела".

Коломойский заверил, что похищать Гонтареву не собирается: "Зачем мне ее похищать? Для чего? Жениться на ней тайно?".

По словам олигарха, экс-глава НБУ "рассказывает сказки и делает из себя героиню".

"Ничего она не испугалась и ничего она не боится… А где вы видели, чтобы если человеку что-то грозило, он об этом открыто заявлял в интервью, еще и ведущим изданиям? Пусть она спит спокойно", – заявил он.

Напомним:

  • Валерия Гонтарева заявила в недавнем интервью, что считает заявление Коломойского о намерении привезти ее в Украину частным порядком угрозой: "По-английски это kidnapping. Это преступление на территории Великобритании. Я хочу, чтобы это было всем понятно. Если со мной что-то случится, чтобы все знали почему".
  • Гонтарева возглавляла НБУ в декабре 2610 года, когда национализировали "ПриватБанка", которым ранее владели Игорь Коломойський и Геннадий Боголюбов.

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Темы: Коломойский Гонтарева


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