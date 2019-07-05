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Разумков: Решение суда о пережеребьевке партий может сорвать выборы

Пятница, 5 июля 2019, 02:49

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что решение суда о пережеребьевке парий для определения их номеров в бюллетене может сорвать парламентские выборы, запланированные на 21 июля.

Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1".

"На самом деле ситуация достаточно опасна. Потому что, насколько мне известно, часть бюллетеней уже напечатано. 5 млн 200 тысяч. Это означает, что потрачено часть бюджетных средств, и это может привести к срыву выборов", - отметил Разумков.

По его словам, для того, чтобы перепечатать избирательные бюллетени, нужно иметь дополнительные средства, которых в бюджете не предусмотрено, и время.

Глава партии "Слуга народа" считает, что "это одна из технологий, которая может быть использована" для срыва выборов в Верховную Раду Украины.

"Я надеюсь, что еще не пройдены все инстанции и суд примет взвешенное, сбалансированное и законное решение", - сказал он.

Напомним:

  • Суд заставил ЦИК провести пережеребьевку партий.
  • 26 июня ЦВК провела жеребьевку, где определился порядок печати политических сил в бюллетенях на выборах в Верховную Раду. В жеребьевке приняли участие 21 партия.
  • 23 июня ЦИК отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили "Движение новых сил".
  • 29 июня Кассационный суд в составе Верховного Суда отклонилапелляционную жалобу ЦИК о регистрации кандидатов в народные депутаты от партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили.
  • 30 июня ЦИК внесла партию "Движение Новых сил Михаила Саакашвили" в бюллетень под номером 22.

Темы: Разумков ДмитрийСлуга народавиборы
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