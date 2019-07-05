Разумков: Решение суда о пережеребьевке партий может сорвать выборы

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что решение суда о пережеребьевке парий для определения их номеров в бюллетене может сорвать парламентские выборы, запланированные на 21 июля.

Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1".

"На самом деле ситуация достаточно опасна. Потому что, насколько мне известно, часть бюллетеней уже напечатано. 5 млн 200 тысяч. Это означает, что потрачено часть бюджетных средств, и это может привести к срыву выборов", - отметил Разумков.

По его словам, для того, чтобы перепечатать избирательные бюллетени, нужно иметь дополнительные средства, которых в бюджете не предусмотрено, и время.

Глава партии "Слуга народа" считает, что "это одна из технологий, которая может быть использована" для срыва выборов в Верховную Раду Украины.

"Я надеюсь, что еще не пройдены все инстанции и суд примет взвешенное, сбалансированное и законное решение", - сказал он.

Напомним: