Вышинский может выйти под залог - прокурор Крыма

После решения Конституционного Суда от 25 июня подозреваемый в госизмене руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский может выйти под залог.

Об этом в своей статье для DT.UA пишет прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

Он напомнил, что недавно КС признал неконституционной норму УПК Украины, которой суд фактически обязывался применять безальтернативную меру пресечения - содержание под стражей, для подозреваемых в совершении государственной измены и других тяжких и особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности.

"В четверг один из районных судов г. Киева фактически дал возможность освободить из-под стражи человека, который, финансуючись российской стороной, готовил и размещал в сети Интернет материалы антиукраинского направления, содержащие призывы к изменению границ территории Украины. Аналогичные решения потенциально могут быть приняты в ближайшее время еще в трех уголовных производствах", - отмечает прокурор.

По словам Мамедова, на 15 июля назначено судебное заседание по делу Вышинского, на котором, вероятно, адвокаты будут ходатайствовать о залоге подозреваемому, а прокуратура АР Крым будет обосновывать риски его бегства за границу в случае выхода из СИЗО.

"Имея прецеденты, мы все понимаем, к чему может привести его выход из-под стражи, кто может заплатить за него залог - даже на космическую сумму - и помочь бежать за границу с целью дальнейшего избежания ответственности", - добавил прокурор АР Крым.

Напомним: