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Вышинский может выйти под залог - прокурор Крыма

Суббота, 6 июля 2019, 09:36
Вышинский может выйти под залог - прокурор Крыма

После решения Конституционного Суда от 25 июня подозреваемый в госизмене руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский может выйти под залог.

Об этом в своей статье для DT.UA пишет прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

Он напомнил, что недавно КС признал неконституционной норму УПК Украины, которой суд фактически обязывался применять безальтернативную меру пресечения - содержание под стражей, для подозреваемых в совершении государственной измены и других тяжких и особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности.

"В четверг один из районных судов г. Киева фактически дал возможность освободить из-под стражи человека, который, финансуючись российской стороной, готовил и размещал в сети Интернет материалы антиукраинского направления, содержащие призывы к изменению границ территории Украины. Аналогичные решения потенциально могут быть приняты в ближайшее время еще в трех уголовных производствах", - отмечает прокурор.

По словам Мамедова, на 15 июля назначено судебное заседание по делу Вышинского, на котором, вероятно, адвокаты будут ходатайствовать о залоге подозреваемому, а прокуратура АР Крым будет обосновывать риски его бегства за границу в случае выхода из СИЗО.

"Имея прецеденты, мы все понимаем, к чему может привести его выход из-под стражи, кто может заплатить за него залог - даже на космическую сумму - и помочь бежать за границу с целью дальнейшего избежания ответственности", - добавил прокурор АР Крым.

Напомним:

  • 25 июня Конституционный Суд признал неконституционным положение, в котором говорится о том, что к подозреваемым в терроризме, преступлениях против основ национальной безопасности Украины, препятствовании деятельности Вооруженных Сил невозможно применить более мягкую меру пресечения, кроме содержания под стражей.
  • Соответствующее решение приняла Большая палата КСУ по конституционной жалобе граждан, в числе которых - народный депутат Надежда Савченко, а также экс-председатель Апелляционного суда АР Крым Валерий Чорнобук.
  • В этой связи генпрокурор Юрий Луценко выразил мнение, что это решение суда приведёт к освобождению 1127 подозреваемых под домашний арест.
  • 3 июля Голосеевский райсуд Киева изменил меру пресечения обвиняемому в государственной измене экс-заместителю руководителя протокола премьер-министра Владимира Гройсмана Станиславу Ежову на круглосуточный домашний арест.
  • В мае 2018 года Вышинского задержали и объявили ему подозрение в государственной измене. Следствие считает, что сайт "РИА Новости-Украина" публиковал призывы, которые могли причинить ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности.
  • 17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского.

Украинская правда

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Темы: ВышинскийпрокуратурагосизменаКС
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