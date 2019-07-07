Зеленский не знает о связях будущего главы Одесской ОГА с сепаратистом

Президент Владимир Зеленский может назначить председателя Одесской ОГА через неделю.

Об этом он сообщил в воскресенье в Одессе, отвечая на вопрос журналиста Богдана Осинского. Журналист опубликовал соответствующее видео на своей странице в Facebook.

"Через неделю", - сказал он на вопрос, когда планирует назначить губернатора.

Зеленский также заявил, что не знает о связях предложенного президентом и одобренного Кабмином кандидата на пост главы Одесской ОГА Андрея Андрейчикова с председателем партии "Родина", беглым сепаратистом Игорем Марковым.

"Нет никаких связей. Давайте мне доказательства. Не знаю об этом ничего", - сказал он.