Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский не знает о связях будущего главы Одесской ОГА с сепаратистом

Воскресенье, 7 июля 2019, 13:43

Президент Владимир Зеленский может назначить председателя Одесской ОГА через неделю.

Об этом он сообщил в воскресенье в Одессе, отвечая на вопрос журналиста Богдана Осинского. Журналист опубликовал соответствующее видео на своей странице в Facebook.

"Через неделю", - сказал он на вопрос, когда планирует назначить губернатора.

Зеленский также заявил, что не знает о связях предложенного президентом и одобренного Кабмином кандидата на пост главы Одесской ОГА Андрея Андрейчикова с председателем партии "Родина", беглым сепаратистом Игорем Марковым.

"Нет никаких связей. Давайте мне доказательства. Не знаю об этом ничего", - сказал он.

  • 26 июня правительство одобрило назначение восьми новых глав ОГА, предложенных Зеленским.
  • Среди них был Андрей Андрейчиков. Как выяснила УП, он владеет бизнесом, специализирующаяся на металлоломе. Также Андрейчикова является совладельцем другой компании вместе с соратником пророссийского беглого нардепа Игоря Маркова, бизнесменом, осужденным за намерения захвата государственной власти, и экс-нардепом, который спонсировал президентскую кампанию Зеленского.
  • 26 июня у здания облгосадминистрации в Одессе активисты устроили протест против назначения Андрейчикова на должность председателя Одесской ОГА. Его обвиняли в связях с одним из главарей одесского сепаратизма, лидером партии "Родина" Игорем Марковым. В то же время сообщается, что сам Андрейчиков отрицает знакомство с Марковым.
  • 27 июня программа "Схемы" сообщила, что Андрейчиков зарабатывает на торговле с заводом непризнанной "Приднестровской молдавской республики".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийОдесская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Зеленский
"Идем вперед": Зеленский показал видео с командующими
Зеленский забрал в Украину из Турции защитников "Азовстали"
Зеленский поговорил с Рютте: Зафиксировали, когда начнется обучение украинцев на F-16
Последние новости
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
Все новости...
Реклама: