Зеленский не знает о связях будущего главы Одесской ОГА с сепаратистом

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Воскресенье, 7 июля 2019, 13:43

Президент Владимир Зеленский может назначить председателя Одесской ОГА через неделю.

Об этом он сообщил в воскресенье в Одессе, отвечая на вопрос журналиста Богдана Осинского. Журналист опубликовал соответствующее видео на своей странице в Facebook.

"Через неделю", - сказал он на вопрос, когда планирует назначить губернатора.

Зеленский также заявил, что не знает о связях предложенного президентом и одобренного Кабмином кандидата на пост главы Одесской ОГА Андрея Андрейчикова с председателем партии "Родина", беглым сепаратистом Игорем Марковым.

"Нет никаких связей. Давайте мне доказательства. Не знаю об этом ничего", - сказал он.

  • 26 июня правительство одобрило назначение восьми новых глав ОГА, предложенных Зеленским.
  • Среди них был Андрей Андрейчиков. Как выяснила УП, он владеет бизнесом, специализирующаяся на металлоломе. Также Андрейчикова является совладельцем другой компании вместе с соратником пророссийского беглого нардепа Игоря Маркова, бизнесменом, осужденным за намерения захвата государственной власти, и экс-нардепом, который спонсировал президентскую кампанию Зеленского.
  • 26 июня у здания облгосадминистрации в Одессе активисты устроили протест против назначения Андрейчикова на должность председателя Одесской ОГА. Его обвиняли в связях с одним из главарей одесского сепаратизма, лидером партии "Родина" Игорем Марковым. В то же время сообщается, что сам Андрейчиков отрицает знакомство с Марковым.
  • 27 июня программа "Схемы" сообщила, что Андрейчиков зарабатывает на торговле с заводом непризнанной "Приднестровской молдавской республики".

Украинская правда

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Темы: Зеленский Одесская область


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